台南南區透天厝失火！2長者送醫 7旬翁50％灼傷

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區興隆路1棟5層樓的透天民宅今天上午10點許驚傳失火，3樓位置有火煙竄出！消防局119獲報後急派出兩梯次救災人車趕往，先抵達的消防員得知3、4樓分別有人受困，即一面出水灌救、一面入內搜救，先後從3、4樓各救出1名70餘歲的老婦與老翁，老翁有明顯燒燙傷，兩長輩都意識清醒，被救護車送醫治療。

消防局119起初接獲民眾報案指稱民宅3樓位置有火煙、似無人受困，但先遣的救災人車到場時發現房子3樓後方有明顯火煙竄出，且由屋主敘述、得知屋內3、4樓分別有住戶受困，即請119調派第二梯次人車支援，同時一面布水線進入射水滅火、一面上樓搜救人命。

廣告 廣告

消防人員先在3樓找到1名70餘歲的老婦人，老婦外觀雖無明顯外傷，消防員將她帶下樓由救護車送到成大醫院；接著，搜救人員又在4樓找到1名全身約受有50%燒燙傷的70歲老翁，也由救護車送到成大醫院搶救。兩名1男1女長輩傷者送醫時意識都清醒。

火勢約在近10點半時被撲滅，救災人員初步檢視火場，3樓後方房間燃燒約20平方公尺室內物品，屋內未裝設住宅火災警報器。屋主向救災人員表示有財物損失，需請消防局做火災原因調查。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄鳳山民宅暗夜火警 1人死亡

撿走家扶小姊弟禮券花用被炎上 南警：3人已到案說明

鍾文智一走了之司法警界餘波盪漾！2法官下馬被懲 4警送辦2收押2交保

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

