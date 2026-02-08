台南南區透天民宅火警 消防員救出2人送醫

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市南區興隆路一間5層樓透天厝民宅今天上午發生火災，消防人員分別從3樓及4樓房間內各救出1人，初步檢傷其中1人約50%燒燙傷，1人無明顯外傷，2人送醫時意識清醒。

台南市政府消防局於上午10時2分接獲報案，指稱南區興隆路有民宅火警發生，陸續調派16部各式車輛、40名消防人員前往救援，抵達後發現為5層樓透天式建物，3樓處有火煙冒出，屋內疑似有2名年長者未撤出。

消防人員立即出水灌救並進入屋內查看，先從3樓後方房間救出1人，再於4樓後方房間內救出另1人，初步檢傷發現其中一名女性無明顯外傷，另一名男性傷者約有50%燒燙傷，皆安排救護車送往成大醫院治療，送醫時意識清醒。

消防人員於火勢撲滅後初步發現為3樓房間燃燒，燃燒面積約20平方公尺，起火原因及財物損失待進一步釐清。（編輯：李淑華）1150208