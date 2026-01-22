台南南區2場眷村年貨大街 1/29~2/2、2/6~2/10接力登場

台南市長黃偉哲(右二)在南區2場眷村年貨大街宣傳活動上試吃眷村特色美食。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕馬年春節過年腳步近，往年常分別舉行的台南市南區2場眷村年貨大街活動，今天由南區公所協助整合共同推廣，市長黃偉哲也出席宣傳。區公所表示，明德里主辦的水交社眷村年貨大街將於1月29日至2月2日舉行；新生里主導的台南眷村年貨大街從2月6日至10日登場，串聯成雙場域、跨時段的年貨盛會。

黃偉哲表示，水交社眷村年貨大街將於1月29日至2月2日在南區水交社眷村文化園區登場；2月6日至10日由台南眷村年貨大街在南區健康路的市立棒球場旁廣場接力舉行，2場眷村年貨大街活動相繼舉行，讓民眾能在春節之前一次體驗南區獨具特色的眷村年味。

廣告 廣告

黃偉哲說，台南是美食之都，眷村美食文化是重要的一環，不僅是令人懷念的家常佳餚，更承載時代記憶與生活的智慧，透過眷村特有的飲食文化與年節習俗，傳遞早年眷村居民的堅韌精神與人情溫度，也藉此讓年輕世代認識台南過往的眷村文化，促進世代之間的情感交流。

南區區長蕭琇華指出，今年南區2場眷村年貨大街結合文化展演與在地創意，不僅匯集多樣化的眷村年菜、特色小吃與應景年貨，現場也安排多項精彩演出，邀請在地學校與藝文團隊共襄盛舉，為活動注入年輕能量，展現傳統文化與現代創意交織的多元樣貌，預期將吸引眾多市民與遊客前往參與。

先登場的水交社年貨大街主辦明德里長陳瑞華表示，今年年貨大街加上公益攤，預計有120多攤參與，每天上午9點營業到晚間7點，今年並有書法揮毫送春聯、親子粉筆彩繪大地等活動；接力登場的台南眷村年貨大街主辦新生里長王安國也說加上公益攤，同樣有120多家攤商參與，每天上午9點營業到晚間9點，想趁過年前買年貨的民眾千萬別錯過了！

台南市南區2場眷村年貨大街活動，將在春節前接力登場、呈現眷村臘肉等特色美食。(記者王俊忠攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

不當工程師了！她靠「副業起步」30歲前成千萬富翁 每天只工作4小時

不是東京大阪！一票台人狂推日本「這1市」：最人性化適合旅遊

今晚明晨最冷「部分地區不到10度」 週六回暖、下週二又變天

