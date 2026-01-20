台南南山林道修復 增動物通道與鴨腱藤保護設施

（中央社記者楊思瑞台南20日電）位於台南市楠西區的「南山林道」因颱風豪雨造成崩塌，交通中斷約20年，林業及自然保育署嘉義分署近期完成修復，特別設置動物通道及特有種植物鴨腱藤保護措施，落實生態友善。

林業及自然保育署嘉義分署長李定忠今天告訴中央社記者，南山林道全長13.3公里，過去因颱風豪雨造成路基嚴重流失與邊坡崩塌，長年止步於3公里處，嘉義分署完成3至6公里瓶頸路段打通，重新串聯起中斷多年的林業作業廊道。

李定忠表示，工程設計深度融入生態保育思維，針對林道上方特有種植物「鴨腱藤」採現地保留及設置竹編保護措施，確保鴨腱藤生長，並在適用區域利用國產材及現地風倒木進行邊坡加固，降低混凝土使用量。

他說，擋土牆處特別設置動物通道以維持生物廊道連通性，減少對動物棲地與整體環境干擾，具體實踐林業保育署推動人與自然和諧共生及循環永續目標。

李定忠強調，林道是維繫山區巡護、防災與森林經營等作業主要動線，南山林道階段性修復完工，象徵森林資源管理邁入更即時、高效永續階段。

台南市楠西區長何榮長表示，南山林道介於楠西區與南化區間，以往多為林業巡查使用，或供當地農民通行，配合林道修復，台南市政府編列經費補助，協助公所在去年完成林道入口處前方約400公尺道路修復，讓民眾通行時更便利、安全。（編輯：李淑華）1150120