台南南紡購物商圈民宅大火 延燒3透天厝急撲滅

〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午8點42分許，台南市消防局119接獲民眾報案指東區中華東路一段207巷內有透天民宅失火，消防局急派出轄區分隊救災人車趕往，先遣部隊發現上空濃煙很大，請求增派支援人車。消防人員到場見已延燒3間民宅，即布水線射水灌救，火勢在9點14分許撲滅，初步了解失火民宅內沒有人員受困。

由於失火民宅位於台南東區南紡購物中心商圈附近，到場的消防救災人車在南紡購物大樓前方集結，分派搜救、水源等任務後進入巷內搶救。消防人員見火勢已延燒3間透天民宅，連忙布水線射水進行灌救，在火勢撲滅後，消防人員進行殘火處理，同時將調查失火原因與責任歸屬。

