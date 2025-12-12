台南卡司「搖滾耶誕演唱會」公布了 鄭恩地、UNIS、宮﨑薰參確定登場

記者林昱孜／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動即將登場，今（12）日台南市政府公布首場重頭戲—「搖滾耶誕演唱會」卡司，包括韓國歌手兼演員鄭恩地、由選秀節目《Universe Ticket》出道的八人女團UNIS，以及日本歌手宮﨑薰。完整演唱名單預計於12月15日公布，黃偉哲預告：「還會有更精彩的演出陣容」。

宮﨑薰是日本知名歌手ASKA（飛鳥涼）的女兒，曾在 2023 年的「ASKA featuring DAVID FOSTER」演唱會以〈To Love You More〉驚豔全場；2025年3月亦以特別嘉賓身分登上台北場，清亮嗓音深受觀眾喜愛。

台南卡司「搖滾耶誕演唱會」公布了！鄭恩地、UNIS、宮﨑薰確定登場（圖／南市府提供）

韓國女團UNIS則以青春活力著稱，首次參與台南跨年活動，成員們透過影片表示非常期待與粉絲近距離互動，也希望能在演出前造訪台南景點與美食，將於12月20日在台南市政府永華市政中心西側廣場登台表演。

台南市政府同時還邀請到韓國歌手鄭恩地，從女團Apink主唱出道，以《請回答1997》打開知名度，近年持續在音樂、戲劇與主持領域發展。她以細膩情感和高音實力著稱，翻唱中文歌曲的表現更廣受好評，此次來台南演出預料將吸引大批粉絲到場。

黃偉哲表示，台南市以有限預算持續打造具城市特色的跨年品牌，過往曾邀請ASTRO、(G)I-DLE、金世正、李俊昊等人氣藝人，連續兩年成為跨年當日YouTube發燒影片第一名，15日將公布更完整的海外卡司，邀請民眾一同期待。

