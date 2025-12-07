台南原民文化秀成果 聚會所將進駐永康砲校舊址

台南市原住民族事務委員會主委白惠蘭(左)代表贈書《紋化．痕跡》給台南市立圖書館，由館長楊馥菱(右)代表接受，副市長葉澤山(中)見證。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市原住民族教育文化聯合成果展今(7)日下午在台南市立圖書館永康新總館前熱鬧登場，集結學校、原住民樂舞團及文化健康站等，以一連串動、靜態展演，呈現原住民族豐富的文化，金曲獎歌手Kumu Basaw姑慕．巴紹、王宏恩壓軸演唱。「Kasa`opoan聚會所」將進駐永康砲校舊址，目前辦理規劃設計案招標中。

台南市原住民人口已達1萬700人，今天的聯合成果展內容包括樂舞展演、音樂會、原住民族書展、手作體驗、文化市集及藝文攤位等，文健站的長者也表演戲劇及歌舞，希望讓民眾從多元的活動中，感受原住民族文化的魅力，吸引不少民眾參與。

台南市副市長葉澤山表示，原住民歷史是台灣歷史的一個起點，也是台南成為文化首都不可或缺的一個文化元素，南市目前在原住民文化教育已有一些成果，期盼再接再厲，讓原住民的語言及文化可以在台南繼續扎根、擴展，不只原住民孩子不要忘了自己的文化與語言，在台南生活的下一代也能不感到陌生。

台南市原民會主委白惠蘭指出，於安平區札哈木原住民公園內設立的「Tabe札哈木樂原」，預計2026年試營運，打造南台灣原住民產業展銷通路據點；「Kasa`opoan聚會所」進駐永康砲校舊址一案，9月也已獲中央核定補助規劃設計費，日後將做為南市族人歲時祭儀舉行、公共議題討論、族群文化交流之場域。

台南市原住民族教育文化聯合成果展在南市圖永康新總館舉行。(記者劉婉君攝)

文化健康站長者在聯合成果展上表演舞台劇。(記者劉婉君攝)

