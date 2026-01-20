台南去年交通死亡人數 冠全台

交通部道安統計，台南市一到十月整體交通死亡人數達二五六人，為各縣市最多。 （交通部提供）

記者傅希堯∕台北報導

台南市交通改善成果破功！交通部二十日公布道安統計，台南市一一四年十月份單月交通事故死亡人數達三十一人，使累計一到十月死亡人數達二五六人，較一一三年同期增加二十五人，也使死亡人數統計反轉升高。

交通部統計，一一四年一到十月台灣地區交通事故死亡人數達二三三八人，較一一三年減少九十六人，減少幅度為百分之三點九，也較一一二年減少一七七人，交通部次長陳彥伯指出，交通事故死亡人數雖呈現下跌，但仍未達成年減百分之七的目標。

廣告 廣告

交通部統計，一一四年一到十月機車事故死亡人數為一四一八人，較一一三年同期減少一二六人，減少幅度達百分之八點二，降幅明顯。而在兒少交通死亡部分，一到十月累計為五十三人，較去年同期下跌十人，減少比例達百分之十五點九。

在縣市部分，一一四年一到十月整體死亡人數，台南市達二五六人為各縣市最多，也較一一三年同期增加二十五人最多，死亡人數次多的是高雄市的二五０人。行人死亡部分，以台中市的五十三人最多，與一一三年同期比較以台中市行人死亡增加九人也是最多。如以每十萬人交通死亡計算，則以屏東縣、雲林縣、嘉義縣較多，行人每十萬人死亡以嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為前四高。

交通部指出，台南市十月份交通意外死亡人數為三十一人，其中行人死亡為四人，累積一到十月行人死亡共二十人，比一一三年同期少了六人，也比一一二年同期減少五人，達到預設降低死亡人數之目標。