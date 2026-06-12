台南參展首爾獲逾兩億商機

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台南市府率領在地農食品業者參加二０二六韓國首爾國際食品展，優質產品與競爭力，成功吸引來自各地買主關注。（農業局提供）

（另開新視窗）

記者翁聖權∕新營報導

二０二六韓國首爾國際食品展於六月十二日落幕，南市府率領在地農食品業者組成台南館參展，成功吸引來自韓國及亞洲各地買主關注。初步統計，本次展覽現場接單及後續商機金額已突破台幣兩億元，除展現台南優質農產品及食品加工產業強勁的國際競爭力，也為未來拓展韓國及亞洲市場創造更多合作契機。

農業局指出，展覽期間多項台南特色產品獲得買主高度關注。其中福汎企業推出的芝麻醬及鹹奶酥抹醬吸引多家買主洽詢合作機會。業者表示，韓國烘焙市場蓬勃發展，特色抹醬產品具備多元應用空間，未來有機會切入當地麵包、甜點及餐飲市場。

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此外，泰吉軒實業展出的爆爆珠產品也成為現場熱門話題。除應用於飲品市場外，業者特別結合韓國常見的蘇打餅乾與鮪魚罐頭進行創新試吃，以鹹甜交融的口感呈現不同食用方式，吸引許多買主及通路商駐足體驗。透過結合在地飲食文化的創新應用，不僅提升產品辨識度，也為爆爆珠開發餐食應用市場及拓展韓國通路帶來新的可能性。

另有業者展出的即食珍珠、台灣特色茶品、天然果汁、冷凍水果及保健食品等產品，也獲得韓國進口商及餐飲通路業者高度關注，現場洽談氣氛熱絡。新鳳鳴茶業於展覽首日即接獲訂單，顯示臺灣特色茶品深受海外市場青睞；和旌生物科技推出的即食珍珠產品也吸引多家餐飲及飲品通路業者洽談合作。