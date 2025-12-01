台南又有垃圾場燒起來！市府：未波及丹娜絲風災石綿廢棄物
台南後壁烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚間失火，至今仍在持續悶燒，11月30日晚間，台南又傳出城西掩埋場也發生火災。台南市政府1日表示，目前火勢已完全撲滅，並未波及城西三期暫置的丹娜絲風災石綿廢棄物。
台南市政府表示，城西二期掩埋場於11月30日晚間發生火警，消防局19:48接獲報案後立即出勤，於20:07抵達現場後佈署水線並開闢防火線，火勢於21:58撲滅，殘火於12月1日凌晨即完全撲滅，無人員傷亡。環保局指出，燃燒區域為焚化爐歲修期間調度的生活垃圾暫置區，未波及城西三期暫置的丹娜絲風災石綿廢棄物；監測資料也顯示，本次火警未對空氣品質造成影響，目前南市空品維持在「普通」等級。
針對外界關注的空氣品質，台南市環保局指出，事發當時風向為偏東與東北風，煙流在風勢帶動下朝海面擴散，並未往市區集中。監測資料顯示，火警未造成短時濃度飆升，空品維持在「普通」等級；今晨起東北季風增強，擴散條件良好，預估空氣品質仍將維持穩定，市府會持續監測並即時更新資訊。
台南市環保局初步研判，近期南部遭遇70多年來最熱、最乾燥的秋季，氣溫偏高、降雨偏少，加上垃圾底層發酵累積沼氣與蓄熱，在天乾物燥及風勢助燃下，易引發自燃或悶燒。
台南市府強調，目前所有火調、蒐證及監視影像均未發現任何人為縱火跡象，消防局火調科將依程序持續調查，結果出爐後會向市民完整說明，呼籲外界勿傳播「人為縱火」等未經查證的資訊，以免造成不必要恐慌。
在管理措施部分，台南市環保局表示，事故發生後水車與機具即刻到場灌救，代理局長許仁澤亦在現場指揮，並立即開挖防火區隔，有效阻止火勢延燒。為降低氣候因素帶來的風險，除持續在城西二期掩埋場覆土降溫外，也以怪手分區壓實堆置垃圾，達一定量後即覆土，同時掩埋區設的沼氣管，可讓垃圾層累積的沼氣得以逐步逸散，避免濃度過高引燃。
台南市環保局說明，永康焚化爐已於10月31日至11月21日完成歲修，城西焚化爐則自11月23日起至12月18日進行，起火區域垃圾即為歲修期間調度的生活垃圾來源。為因應近期乾燥高溫及歲修期間暫置量增加，環保局已針對掩埋場啟動全方位強化措施，包括：增加覆土頻率：每日分區覆土降溫，降低垃圾堆內部熱度累積；熱點即時監測：以紅外線熱像儀同步監控垃圾堆溫度異常；強化夜間巡查：提高夜間巡場密度，提早發現溫升或冒煙點；現場機具待命：怪手、水車全日配置於場內，第一時間啟動應變；分區壓實與降溫：避免垃圾堆疏鬆造成空氣與蓄熱集中。
台南市環保局指出，為更有效防止掩埋場火警，後續將調整堆置高度與動線，降低堆置高度，避免堆體內部高溫累積；擴大安全間隔帶，降低火勢蔓延可能。城西更新爐預計於115年上半年完工，與城西舊爐、永康焚化爐共同運作後，可顯著降低垃圾暫置量，自源頭減少火災風險。
台南市環保局提醒，打火機、噴霧瓶、鋰電池等易燃物若混入一般垃圾，在壓實、摩擦或高溫條件下易引發爆裂或升溫，造成自燃風險。呼籲市民落實分類，共同減少垃圾量、降低風險。
延伸閱讀
加碼1.25兆軍費遭疑要開戰？ 徐國勇：不能上完廁所才買衛生紙
賴清德為備戰2026要炒掉卓榮泰？ 徐國勇：想太多了
劉建國不鬆口參選雲林縣長 僅稱賴清德有智慧找人才
其他人也在看
新颱風最快今晚生成！專家吳聖宇曝「罕見路徑」：史上第一例
目前太平洋地區除了有輕度颱風「天琴」正在活動外，還有一個熱帶性低氣壓（原北印度洋熱帶氣旋「Senyar」）預計今（29）晚也有機會發展為今年的第28號颱風。氣象專家吳聖宇指出，如果它成功生成颱風，將成為史上首例從北印度洋海域跨界來到南海，並發展成為颱風的熱帶系統，其罕見的移動路徑備受氣象界矚目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前
強冷空氣這天殺到！北台連3天急轉濕冷「低溫暴跌剩12度」 回暖時間曝
中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
下週轉濕冷！雨連下7天 「最冷時段曝」恐急凍12度
降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
強冷空氣急襲！週三、週四急凍 高山有望飄瑞雪
（記者許皓庭／綜合報導）受到東北季風與華南水氣共同影響，本週台灣天氣將再度出現明顯變化。氣象署指出，新一波強冷 […]引新聞 ・ 2 小時前
「入冬首波冷氣團」要來了？鄭明典曬1圖給答案 明顯降溫時間點曝光
鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。...CTWANT ・ 1 天前
V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐
把握好天氣！中央氣象署表示，今（30）日台灣各地溫暖，這樣的天氣型態會持續至周二白天（12月2日），周二晚間另一波東北季風南下，到時北部、宜蘭溫度明顯轉涼，最冷時間點落在周四清晨，台北、宜蘭可能下探15度，中南部屆時若雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度，直到周五溫度明顯回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下一波強冷空氣在路上！「V字降溫」先濕冷→後乾冷 專家：這兩天最凍
中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
強冷空氣週三報到「北東跌冰窟」 日夜溫差將達10度
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 1 天前
把握好天氣！氣象專家：11/3東北季風增強 下探12度
今（1）日白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。氣象專家吳德榮指出，3日起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 7 小時前
下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度
即時中心／徐子為報導明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。民視 ・ 1 天前
淡水人停水3天！侯友宜喊恢復八成慘遭洗版
[NOWnews今日新聞]新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，原公告恢復供水時間卻一延再延。即使台灣自來水公司表示，已在昨（30）日下午5點恢復供水，實際上崁頂里...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
上午全台有雨 強冷空氣「這天」報到下探12度
進入12月，本週天氣「先濕、後乾」，下一波東北季風預估於週二（12/2）晚間增強，北台灣氣溫將一路下降，且會伴隨雨勢。氣象專家預估，12/3（週三）晚間至12/4（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段台視新聞網 ・ 7 小時前
明起3地轉濕涼！週二雨區擴大「低溫下探12度」 未來降雨趨勢出爐
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
下週全台大降溫！東北季風南下 氣象署曝「這天」全台轉涼
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導下週全台大降溫！中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣今（30）日溫暖舒適的天氣預計會維持到下週二（12/2）白天；下週二（12/2）晚上會有另一波東北季風南下，屆時全台的天氣將會轉涼，並將持續影響到下週五（12/5）；直到下週六、日（12/6、12/7）時，東北季風才會再次減弱，並回到偏溫暖、舒適天氣。民視 ・ 21 小時前
又要變天！專家揭「這2天」防雨彈…回暖時間曝光
生活中心／于士宸報導本週天氣仍受東北季風影響，中央氣象署指出，今日（1）桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起各地將轉為多雲到晴的天氣。對此，民視氣象主播林嘉愷預測未來一週天氣型態，指出「這2天」隨著東北季風增強，會有明顯降雨增加機率；「這3天」則氣溫下降，會有與上週差不多的強度，至於回暖時間則在週末。民視 ・ 5 小時前
基隆自來水遭油污染！多區飄汽油味 醫示警「1物質」恐致癌
基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛與信義等區，有多名住戶反映「自來水充斥汽油味」，且水塔也出現油味殘留。醫師表示，石油常見有機化合物包括苯、甲苯等，長期接觸可能引發頭暈、頭痛，甚至可能增加癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨
施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨EBC東森新聞 ・ 1 小時前