台南又有垃圾場燒起來！市府：未波及丹娜絲風災石綿廢棄物

台南後壁烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚間失火，至今仍在持續悶燒，11月30日晚間，台南又傳出城西掩埋場也發生火災。台南市政府1日表示，目前火勢已完全撲滅，並未波及城西三期暫置的丹娜絲風災石綿廢棄物。

台南城西掩埋場11月30日晚間起火燃燒，消防局動員灌救，並通知環保局研擬是否發布空污警報。（讀者提供）

台南市政府表示，城西二期掩埋場於11月30日晚間發生火警，消防局19:48接獲報案後立即出勤，於20:07抵達現場後佈署水線並開闢防火線，火勢於21:58撲滅，殘火於12月1日凌晨即完全撲滅，無人員傷亡。環保局指出，燃燒區域為焚化爐歲修期間調度的生活垃圾暫置區，未波及城西三期暫置的丹娜絲風災石綿廢棄物；監測資料也顯示，本次火警未對空氣品質造成影響，目前南市空品維持在「普通」等級。

針對外界關注的空氣品質，台南市環保局指出，事發當時風向為偏東與東北風，煙流在風勢帶動下朝海面擴散，並未往市區集中。監測資料顯示，火警未造成短時濃度飆升，空品維持在「普通」等級；今晨起東北季風增強，擴散條件良好，預估空氣品質仍將維持穩定，市府會持續監測並即時更新資訊。

台南市環保局初步研判，近期南部遭遇70多年來最熱、最乾燥的秋季，氣溫偏高、降雨偏少，加上垃圾底層發酵累積沼氣與蓄熱，在天乾物燥及風勢助燃下，易引發自燃或悶燒。

台南市府強調，目前所有火調、蒐證及監視影像均未發現任何人為縱火跡象，消防局火調科將依程序持續調查，結果出爐後會向市民完整說明，呼籲外界勿傳播「人為縱火」等未經查證的資訊，以免造成不必要恐慌。

台南城西掩埋場發生火警，市長黃偉哲到場關心灌救情況。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

在管理措施部分，台南市環保局表示，事故發生後水車與機具即刻到場灌救，代理局長許仁澤亦在現場指揮，並立即開挖防火區隔，有效阻止火勢延燒。為降低氣候因素帶來的風險，除持續在城西二期掩埋場覆土降溫外，也以怪手分區壓實堆置垃圾，達一定量後即覆土，同時掩埋區設的沼氣管，可讓垃圾層累積的沼氣得以逐步逸散，避免濃度過高引燃。

台南市環保局說明，永康焚化爐已於10月31日至11月21日完成歲修，城西焚化爐則自11月23日起至12月18日進行，起火區域垃圾即為歲修期間調度的生活垃圾來源。為因應近期乾燥高溫及歲修期間暫置量增加，環保局已針對掩埋場啟動全方位強化措施，包括：增加覆土頻率：每日分區覆土降溫，降低垃圾堆內部熱度累積；熱點即時監測：以紅外線熱像儀同步監控垃圾堆溫度異常；強化夜間巡查：提高夜間巡場密度，提早發現溫升或冒煙點；現場機具待命：怪手、水車全日配置於場內，第一時間啟動應變；分區壓實與降溫：避免垃圾堆疏鬆造成空氣與蓄熱集中。

台南市環保局指出，為更有效防止掩埋場火警，後續將調整堆置高度與動線，降低堆置高度，避免堆體內部高溫累積；擴大安全間隔帶，降低火勢蔓延可能。城西更新爐預計於115年上半年完工，與城西舊爐、永康焚化爐共同運作後，可顯著降低垃圾暫置量，自源頭減少火災風險。

台南城西掩埋場大火目前已撲滅。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

台南市環保局提醒，打火機、噴霧瓶、鋰電池等易燃物若混入一般垃圾，在壓實、摩擦或高溫條件下易引發爆裂或升溫，造成自燃風險。呼籲市民落實分類，共同減少垃圾量、降低風險。

