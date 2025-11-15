台南又燒了！歸仁民宅火警 波及5戶
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南安定區1家廢水處理公司的廠房昨天下午發生大火，消防隊漏夜處理，忙得人仰馬翻，今天下午歸仁又發生民宅火警，延燒迅速，波及5戶，全力動員灌救，目前火勢已控制。
火場位於歸仁區民權一街，南市消防局下午1點29分接獲民眾報案，立即派遣保西、仁德、大灣、安和、歸仁與關廟等分隊共12車、23人趕往。
趕往途中，保西分隊回報有發現濃煙，消防局立刻派遣第2梯次支援，包含大橋、後甲與五大隊，總計出動16車、34人全力灌救。
燃燒處是透天厝3樓，已延燒5間，但火勢控制，初步回報沒有人員受困，消防隊積極搶救中。
