台南又燒了！歸仁民宅火警 波及5戶

台北市 / 綜合報導 中華工程在台北市民生社區的「百億都更案」工地，昨(13)日晚間發生火警！地下三樓放置的建材和鋼瓶等，不明原因起火燃燒，無人傷亡但現場瀰漫疑似有毒臭味，對此中工回應起火原因正在釐清，將配合調查，不過昨(13)日當天早上，中工才發出聲明，表示陶朱隱園買家砍價9千萬，以11.1億成交，一天兩起重大消息，引發關注。晚間的工地冒出熊熊大火，黑煙從地下室直衝天際，現場工人急忙拿手電筒想確認狀況，但火勢太猛完全無法靠近，火勢不斷延燒，還飄出濃濃臭味，附近空氣污染嚴重，消防員進場確認，起火點位在地下三樓裡頭建材鋼瓶等材料悶燒，消防員形容裡頭高溫像烤地瓜，搶救難度高。目擊民眾說：「砰，整個下來，然後電線有那個什麼東西，爆炸起來，紅紅的火花爆得很厲害，好像機電方面的火因，那個都有毒，消防隊的有出來講。」位在北市民生社區的建案，就是中華工程的「百億都更案」，每坪開價超過160萬，成交價也超過120萬，原本預計2028年完工，如今被大火吞噬，恐怕交屋得延宕。昨(13)日發生火警，但同一天，才傳陶朱隱園被買家砍價，記者趙若評說：「位在台北市信義區的陶朱隱園，日前傳出17樓有人以12億元來買下，如今傳出買家大砍價9千萬，想調整為11.1億。」終於等到有人買單，卻被大砍一筆，中工在面臨銀行團壓力下，被認為可能是被迫點頭答應，未來議價恐怕更不容易，房產專家張旭嵐說：「寶佳入主(中工)之後呢，非常多市場消息都會認為，未來的銷售價格可能會下修，那這也會影響到買家他的心態，所以才會回頭來砍價。」面臨賣房砍價，又逢建案大火，中工表示起火原因還在釐清，現場無人傷亡財物損失有限，不過負面消息接連傳出，中工恐怕得想辦法穩住市場地位。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前