台南友聯獅子會贈南市醫輪椅

國際獅子會300E1區台南市友聯獅子會運用獅友捐贈之獅子會國際基金回撥款，捐贈60台輪椅予台南市立醫院，期盼透過實際行動，減輕病患與家屬就醫負擔，並協助醫院打造更安全、便利且具人性溫度的醫療服務環境。捐贈儀式在院方代表與獅子會成員共同見證下完成，展現民間公益力量與醫療體系攜手守護健康的溫暖情誼。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，感謝國際獅子會與台南市友聯獅子會長期支持醫療照護需求，除5年前捐贈30台輪椅、去年捐贈百支愛心傘外，今年再加碼捐贈60台輪椅。輪椅是臨床上使用率極高、也最容易耗損的輔具，這批嶄新的輪椅對病患移動安全有極大幫助。他同時向在場貴賓宣布一項重大喜訊，台南市立醫院作為公辦民營醫院，在公開招標程序下，院方已於去年12月29日正式與台南市政府簽署為期50年的BOT合約。蔡良敏透露，未來將啟動大型擴建計畫，全新醫院量體將達到目前的1.8倍，停車位也將倍增，致力於滿足市民對高品質醫療的期待。

台南市友聯獅子會會長梁美麗表示，此次捐贈不僅是物資提供，更代表對醫療人員與病患的支持與陪伴。選擇捐贈台南市立醫院，是因為看見院方長期對病患的用心，這不僅是物資的提供，更是對第一線醫護人員的支持。