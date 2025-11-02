南部中心／綜合報導

韓國慶州市為台南友誼市，同時也是2025 APEC峰會的主辦城市，匯聚了全球各地領袖，台南市對於友誼市擔此大任，深感與有榮焉，台南市長黃偉哲，特地委請出身台南的APEC領袖代表林信義先生，協助向慶州致意祝賀外，更感謝外交部駐釜山辦事處的用心，邀請了台南及慶州兩市共40名藝術家在慶州當地舉辦為期10天的「台韓藝術交流特展」，除以此慶賀慶州市成功舉辦APEC外，也為兩市的文化藝術合作揭開新篇章。

台南友誼市韓國慶州登上APEC舞台！ 黃偉哲送上祝福：邀慶州市長再訪台南

我國APEC領袖代表林信義（右）代表台南向慶州市副市長宋昊俊（左）致意。（圖／台南市政府提供）

黃偉哲特別感謝外交部駐釜山辦事處郭承凱處長與同仁的精心規劃與安排，並表示這項活動是兩市自2024年締盟以來的首個藝術交流活動，感謝台南市書法學會的藝術家們踴躍參與，讓這項象徵兩市情誼的展覽更加別具意義，黃偉哲說，他樂見兩市情誼更進一步，也期盼未來能持續擴大合作範疇，推動更多具體而深度的交流計畫，讓兩市關係更加緊密。

駐釜山辦事處長郭承凱（右六）主持台韓藝術交流特展開幕。（圖／台南市政府提供）

另外黃偉哲也透露，他特別委請同為台南人的APEC領袖代表林信義先生，於赴慶州出席會議時，代為轉交他的恭賀信及禮物予慶州市，信中除表達台南對於慶州成功舉辦國際盛會的驕傲與祝福外，也提及此次峰會聚焦的人工智慧等議題正與台南的產業發展方向密切相關，黃偉哲也於信中邀請慶州市長朱洛榮在峰會過後再訪台南，深化兩市在智慧科技等領域的合作。

台韓藝術交流特展展出兩市40名藝術家作品。（圖／台南市政府提供）

韓國慶州市為歷史悠久的千年古都，與台南市同為「歷史都市聯盟」成員，該市於2024年「台南400」時與台南締盟為友誼市，市長朱洛榮當時亦率團訪台，並參加於台南舉辦的「2024台灣燈會」，為兩市友好關係奠下良好基礎。

