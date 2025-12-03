台南古早味「鍋燒麵40元」 佛心老闆：可自行加料

台南靠近體育公園，有一家主打「杏仁豆腐冰」的小店，開賣鍋燒麵，一碗40元，銅板價吸引超多學生和居民，老闆還免費開放「自行加料」！另一家在水萍塭公園的飲料店，也「不務正業」，鍋燒麵一碗只賣45元。

台南一家冰店賣起鍋燒意麵，使用自熬雞骨玉米高湯，用料實在。（圖／TVBS）

在台南中西區南寧街、靠近體育公園的一家小店，雖然招牌主打「杏仁豆腐冰」，但特地掛上紅字大招牌，開賣40元鍋燒麵。店家使用自熬雞骨玉米高湯，搭配手工黑輪、台南虱目魚丸和魚板，雖然沒有昂貴的肉片或海鮮，卻用料實在。用餐民眾表示：「他料都給很多，有一顆蛋還有一顆菜，我覺得40元很划算。」還有顧客分享：「幾乎想到的時候我都來，都來這裡，40元我天天來都沒問題，有時候暑假想到的時候，都直接來這邊解決一整個暑假。」

一碗40元銅板價吸引超多學生和居民，老闆還免費開放「自行加料」。（圖／TVBS）

業者余先生表示，其他店家賣的肉片海鮮類鍋燒麵一碗都要70至80元，而他們只賣40元。他還特別提到，許多老年顧客會自帶茼蒿或喜愛的魚丸，請店家一起煮入麵中，店家也樂意順手幫忙，依然只收40元。

同樣提供平價鍋燒麵的還有位於文南路上、靠近水萍塭公園的一家飲料店。這家「不務正業」的飲料店也賣起鍋燒麵，一碗售價45元。業者葉美秀坦言，過去鍋燒麵只賣35元，後來漲到40元，現在才漲到45元。她表示：「沒有什麼賺，但我們截長補短，因為我們還有賣飲料。」

台南文南路上一家「不務正業」的飲料店也賣起鍋燒麵，一碗售價45元。（圖／TVBS）

這些小店的鍋燒麵做法簡單，通常是在鋁鍋中加入高湯，鋪滿高麗菜，再放入魚丸、黑輪，打入雞蛋，熱騰騰的一碗就完成了。雖然只是簡單的火鍋料配上一顆雞蛋，卻因銅板價格和道地口味，成功延續了舊時代的好味道，讓許多學生和居民能夠輕鬆享用一碗熱騰騰的美食。

