台南古蹟再出發 原日軍步兵官舍群將完工委外招商打造文旅聚落

[Newtalk新聞] 位於臺南市北區公園路321巷、市民熟悉的「321巷藝術聚落」—市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」，目前南、北館新建工程已進入最後階段，預計於2025年底完工。文化局表示，為讓古蹟從「修好」走向「好用」，將啟動公開招標委外營運，歡迎具文化場域經營經驗的專業團隊投標，共同打造兼具藝文展演、文旅與生活美學的城市文化門戶。

原日軍步兵第二聯隊官舍群位於日治時期「老松町」軍事區，戰後為臺灣省立工學院（今國立成功大學）教授宿舍，2003年登錄為市定古蹟。自2013年「321巷藝術聚落」成立以來，以藝術家進駐與小型展演形塑獨特風景。近年市府陸續完成9棟官舍與1棟現代建築修護，並新建南、北館及景觀工程，在保留舊構件前提下提升安全與使用彈性，讓百年官舍群在完整街廓與綠意庭院間重現歷史風華。

文化局指出，臺南向以文化底蘊深厚著稱，官舍群承載城市從軍事基地、教職宿舍到藝文聚落的變遷。未來透過專業修復與委外機制，引入民間創意與營運量能，可讓市民與旅客以文旅、展覽、表演、導覽與工作坊等方式重新認識這片木構與樹影交織的生活基地。

此案委外範圍包含部分古蹟屋舍及新建南、北館，營業土地面積逾4,800平方公尺、建物面積逾1,800平方公尺；廣場草皮、園區道路與公共藝術區則由得標廠商協助維護。依因應計畫，園區建物使用類別以H-1住宿類及D-2休閒、文教類為主，可發展旅宿服務、藝術家駐村、小型展演、主題策展與公共教育等多元機能。

在財務機制上，採「固定租金＋營收分成」模式，委外經營期9年，績效良好者可續約一次，最長18年。文化局強調，租金設計兼顧古蹟價值與投資誘因，並鼓勵業者將營運所得回饋於園區維護、內容製作及公共服務，形成「保存—活化—回饋」的良性循環。

為協助有意投標者掌握現場條件，文化局將於 2025年12月5日下午2時 在官舍群園區辦理現場帶看與招商說明會，活動採線上報名，即日起至12月4日中午受理（名額有限，報名連結：https://gov.tw/BVv）。详细招標公告與投標文件請上政府電子採購網及文化局官網查詢。

