台南台84線凌晨爆重大車禍！男遭撞噴飛落橋命危 3人緊急送醫搶救

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記者莊芷榆／台南報導

台南市麻豆區台84線快速公路14日凌晨發生一起多車追撞重大車禍，涉及自小客車與大貨車，造成3人輕重傷。（圖／翻攝畫面）

台南市麻豆區台84線快速公路14日凌晨發生一起驚悚的重大車禍！現場為多部自小客車與大貨車發生嚴重碰撞，共造成3人輕重傷。其中一名男子受困車內，另一名男子更因猛烈撞擊力道慘遭拋飛墜落橋下，當場失去呼吸心跳，全數傷者已由消防局緊急送醫搶救中。

台南市消防局於14日凌晨1時51分接獲報案，指稱位於麻豆區台84線快速道路東向16.1公里處，發生多車追撞的重大交通事故。消防局不敢大意，立即派遣麻豆、下營、官田及善化等分隊，共計出動8部救援車輛與15名消防救護人員趕赴現場馳援，並同步通報轄區警方前往交管與採證。

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凌晨2時13分，由麻豆分隊長率領的救援車組抵達現場。經初步勘查，現場為自小客車與大貨車發生碰撞，車體零件散落一地。搜救人員回報現場共有3名男性傷患，傷勢情況危急且複雜：一名年約30多歲男子受輕傷但意識清醒；一名年約40多歲男子則受困於變形的車體內動彈不得；最嚴重的是一名年約50多歲的男子，疑似因強大撞擊力道被直接拋飛墜落橋下，尋獲時已呈OHCA狀態。

年約50歲男子則不幸遭拋飛墜落橋下，尋獲時已無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

救護人員隨即展開十萬火急的搶救與後送作業。凌晨2時49分起，受困車內的40多歲男子經破壞器材協助脫困後，由下營分隊救護車（91）送往麻豆新樓醫院；輕傷的30多歲男子由官田分隊送往柳營奇美醫院；而墜落橋下失去生命跡象的50多歲男子，則由善化分隊緊急送往麻豆新樓醫院進行急救。

至於確切的車禍肇事原因、車輛撞擊過程以及相關的肇事責任歸屬，目前正由國道警察及轄區分局進一步調查釐清中。警方也呼籲駕駛人，夜間行駛快速道路視線較差，務必保持安全車距並注意車前狀況，以策安全。

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