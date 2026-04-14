台南台84線重大車禍 1人「拋飛橋下」

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台84線台南麻豆段14日發生多車撞擊交通事故，造成3傷，其中一名傷者飛落橋下。讀者提供



台84線台南市麻豆段14日發生驚悚車禍，造成3人受傷，猛烈撞擊力道，1人被甩飛至橋下。事故原因，尚待釐清。

台南市消防局凌晨1點51分受理麻豆區台84線16.1公里東向的交通事故，消防救護人員到場，共有3人受傷，其中有1輕傷、1受困車、1人飛到橋下。跌落橋下的傷者為一名年約50歲的男性，當場沒有呼吸心跳，送醫搶救。

現場有多輛自小客、大貨車撞擊，至於確切的車禍肇事原因、車輛撞擊過程以及相關的肇事責任歸屬，由國道警察及轄區分局進一步調查釐清。

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