台南名店麵食驚見「兩隻蟑螂腳」 苦主崩潰：身體去哪了？衛生局急稽查

一位台南民眾自麵裡撈出蟑螂腳噁吐！店家否認僅退款，衛生局稽查不合格最高可罰2億元。 圖：翻攝自Threads@half__july

[Newtalk新聞] 一名台南民眾外帶人氣麵食，原本還誇獎同事會挑店，下一秒卻在碗底撈出2隻完整蟑螂腳，嚇得他當場作噁吐出。離譜的是，店家雖退款卻不敢承認有蟲，僅瞎扯「少做一碗」。台南市衛生局獲報後火速派員稽查，表示若複查未過，將依法處 6 萬元以上、2 億元以下罰鍰。

回顧整起食安驚魂，苦主在網路上 po 文表示，日前與同事前往台南東區一家麵食館買午餐，起初對口味頗為滿意，還稱讚同事「很會挑店」。豈料吃到一半，竟撈出兩隻碩大完整的蟑螂腳，味蕾衝擊瞬間轉為噁心反胃，趕緊將口中食物吐得一乾二淨。事後他將帶有「小強腿」的照片與菜單 po 上網，呼籲台南鄉親避雷，並崩潰質疑：「除了腳以外，其他部位到底去哪了？」

廣告 廣告

除了食物驚見異物，店家的危機處理方式更讓消費者氣結。當事人致電反映吃到蟑螂，業者雖立即道歉並退款，但退費名目竟是「少做一碗，所以退你 75 元」，對於碗裡出現蟑螂腳一事隻字未提，甚至完全沒有確認異物狀況或關心顧客身體反應。針對這起食安爭議，台南市政府衛生局接獲通報後不敢大意，已立即指派稽查人員前往該麵店。

衛生局強調，將針對作業環境衛生及食材保存狀況進行嚴格查核，一旦發現缺失，會立即要求業者限期改善；若屆時複查仍不合格，將依《食品安全衛生管理法》規定，處 6 萬元以上、2 億元以下罰鍰。

衛生局進一步引用法規說明，依《食安法》第 8 條第 1 項，無論是從業人員、作業場所設施或品保制度，必須符合良好衛生規範準則。當局呼籲餐飲業者應落實自主管理，強化內部稽核機制，主動監督並改善缺失，才能確保販售食品的衛生安全，避免類似「加料」事件再度發生，嚇跑消費者。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國公務船台海中線以西演練 海巡全程掌握動態

把握週日陽光！冷氣團明襲轉濕涼 專家示警：「這天」恐探10度