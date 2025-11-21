台南告別式攝影推薦，喪禮紀錄溫馨珍藏思念

【商家指南推廣專題】

禮焰告別式攝影服務遍及全台／圖片由禮焰提供

當摯愛親友走完人生最後一程，許多家屬會選擇用影像留下回憶，讓情感有了溫柔的出口，台南告別式攝影推薦品牌禮焰，透過遍及全台的專業影像紀錄，完整記錄喪禮流程，為家屬帶來一段可回望、能療癒人心的故事。

禮焰的創辦團隊「一起吧電影有限公司」，從事影像製作已有十七年經驗，曾拍攝兩部紀錄片電影與數百部廣告作品，多年來，他們在鏡頭後見證了無數故事，也親身經歷過摯親離世的悲痛，深深理解離別與思念的沉重，更在拍攝奇美創辦人許文龍先生的告別音樂會時，萌發了以影像記錄道別的想法，因此於2024年打造台南告別式攝影推薦品牌，希望透過影像撫慰家屬的心靈。

「以禮敬別，餘焰不滅」是禮焰的核心理念，團隊以最謹慎與尊重的態度看待每場告別式，他們認為，拍攝時除了具備專業技術和設備，攝影師與後期剪輯師也需擁有高度同理心與人文藝術涵養，所以特別邀請國家美術館收藏等級的攝影藝術家林柏樑老師擔任藝術顧問，定期為團隊的內部訓練注入不同視野，因此，禮焰的喪禮紀錄總能捕捉情感流動的瞬間，且不刻意渲染悲傷，讓每位觀看者感受到溫度與思念。

坐落於台南地區的告別式攝影推薦品牌禮焰，以電影級規格拍攝，提供平面攝影紀錄及動態攝影紀錄兩種方式，堅持現場自然記錄，絕不干擾儀式進行，並在後期以細膩的剪輯手法講述故事，用影像安慰受傷的心，將那份「真實的情感」珍藏於喪禮紀錄中。

喪禮攝影透過影像與聲音，將道別化為長久陪伴。若您想記錄至親喪禮的流程，那麼位於台南的告別式攝影推薦品牌禮焰就是幫助您思念家人的好夥伴，另外，禮焰團隊全國各地皆有服務，現在就點選以下連結，了解更多告別式攝影推薦資訊。

更多台南告別式攝影推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：禮焰

聯絡電話：06-2922000

官網：https://rink.cc/1z06d

FB：https://rink.cc/nh39i

LINE：https://rink.cc/p5lwb

以上資訊由禮焰提供