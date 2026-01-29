台南命案！不滿鄰「盥洗聲」？ 廚師持利器刺殺自首

台南市 / 綜合報導

台南新市區永福街驚傳凶殺命案！一名王姓廚師與隔壁蘇姓鄰居，長期因生活習慣不睦，早有嫌隙，今(29)日凌晨，又爆發爭執，一氣之下，廚師返回住處，持利器將對方殺害，第一時間他呆坐走廊，直到一小時後才報案自首，說自己殺人了，事後嫌犯供稱，是對方在深夜盥洗，聲音影響到睡眠才犯案，目前全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

頭低到不能再低，被警方上銬逮捕，因為他涉嫌殺害鄰居。現場拉起封鎖線，鑑識小組來回蒐證，檢警更在屋內尋獲的空酒瓶。記者VS.鑑識小組說：「他喝這瓶嗎，對，是喝一整瓶嗎，我不知道喝多少。」

寧靜的社區湧入大批檢警，驚動不少住戶。房東說：「他在裡面洗澡，洗完出來外面打架。」其他租客說：「都是血都在那個浴廁外面，就是有乒乒乓乓，就是罵三字經。」

55歲的王姓男子和42歲的蘇姓鄰居，長期因為生活習慣不同，爭吵多次，早有嫌隙，這回凌晨，被害人洗澡聲響引發對方不滿，兩人在走廊爭吵，接著王姓男子一氣之下，返回屋內持利器出來，將他殺害。其他租客說：「他有打電話自首，就是說他殺人。」

在小吃店擔任廚工的凶嫌，宣稱半年多來，不滿睡眠遭影響，29日深夜飲酒後才會情緒失控，自知闖禍了，他呆坐現場，約1小時後自行報案自首坦承殺人。被害人在南科打零工，獨自租屋在外，少與親戚聯繫，這回傳出噩耗，親友接到消息趕赴殯儀館早已哭紅雙眼。

台南善化分局副分局長廖信智說：「本分局依殺人罪嫌報請台南地檢署偵辦。」凶嫌殘忍殺害鄰居，現在被警方依現行犯逮捕，後續也要進一步釐清背後真正動機。

