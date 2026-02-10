台南員警休假回嘉義巧遇搶案 奮力追捕助逮人

（中央社記者楊思瑞台南10日電）張姓男子昨天下午到嘉義市某銀樓搶走金項鍊，逃逸時被多名熱心民眾協助制伏，其中一人是休假的台南市麻豆警分局警員鄧敬文，聽到有人喊搶劫就「警察魂」上身，奮力逮人。

鄧敬文昨天在協助逮人過程中，鎮定要求同行妻子幫忙用手機錄影蒐證，還不忘出示警察證件給被壓制在地的嫌疑人看，警察身分因此曝光。

而鄧敬文與妻子前往挑選金飾的銀樓業者，事後在社群網頁發布鄧敬文當時衝出店外協助逮人的監視器影像，大讚鄧敬文見義勇為，3分鐘內就把搶嫌壓制在地，幫鄰居追回遭搶的4兩多重金項鍊。

廣告 廣告

台南市政府警察局麻豆分局今天發布新聞稿指出，麻豆派出所警員鄧敬文昨天利用休假時間，與新婚妻子至嘉義市東市場一處銀樓挑選金飾，突聽聞隔壁同為金飾店的老闆娘大喊搶劫，鄧敬文第一時間衝上前與熱心民眾一同將嫌疑人張姓男子壓制，等待當地警方前往處理。

警方指出，家住嘉義的鄧敬文於113年10月調至台南麻豆分局服務，原先的服務單位，正是距離昨天遭搶銀樓約300多公尺的嘉義市二分局南門派出所，沒想到調離後仍有機會維護當地治安。

麻豆分局分局長洪國哲表示，鄧敬文雖然休假，但體內的「警察魂」依然燃燒，突遇搶匪並奮力緝捕，展現警察人員維治安決心，值得嘉許。（編輯：林恕暉）1150210