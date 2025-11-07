台南員警濫查、竄改車禍資料 被記大過調職並送辦

發生交通車禍，警方通常是第一個到現場處理車禍的單位，但台南新化分局一名前交通分隊小隊長，卻涉嫌違規使用警政系統查詢交通事故資料，用途不明，因警方稽核時發現查詢次數異常，主動介入調查。

台南市民表示，「交通事故這件事是可以被遮蔽的嗎？會有這樣隱憂。」、「民眾最相信的機關，可是卻做出這樣的事，這樣的話我們未來還要相信誰？」

不過調查中也有其他員警檢舉，這名小隊長不只未透過正常申請程序交通事故資料，甚至還未依規定擅自變更部分事故案類。警方調查後確認情節屬實，該名小隊長已被記一支大過並調離主管職務，警方函送台南地檢署偵辦。

廣告 廣告

台南市警新化分局副分局長卓新裕說明，「涉嫌透過交通事故案件審核，未依規定擅自變更部分事故案類，已違反《個人資料保護法》第41條及刑法偽造文書罪嫌。」

台南市各局處每月都會召開道安會報，針對A1、A2事故數據進行交通安全檢討，這名小隊長疑似仍依舊制規定，藉此影響統計類別。台南市警察局強調，後續將全力配合檢方調查，也將強化內部稽核與通報制度，防止類似事件重演。