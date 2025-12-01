台南員警竟「開到自己罰單」內幕曝…網讚：值得嘉獎

生活中心／饒婉馨報導

台南市政府警察局第五分局近日在粉專PO出一張罰單照片，開罰原因是「駕駛人未依規定使用方向燈」，經過比對調查後，竟是承辦人員被檢舉。粉專對此解釋，不是該員警本人違規，而是員警家人騎他的摩托車，但員警表示「罰單還是要自己乖乖繳」。





粉專曬出罰單照片，並苦笑問：檢舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？（圖／翻攝自臉書粉專《臺南市政府警察局第五分局》）





台南市政府警察局第五分局日前在粉專發出一張罰單照片，內文寫下「Q：檢舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？」。這張罰單是民眾所提供的影像證據，經由警方查證後成立的違規案件；當罰單進入分局裁處流程後，承辦員警發現受罰者竟然是自己，而開罰事由為：駕駛人未依規定使用方向燈。粉專也在底下補充說明，這是員警家人騎他的車轉彎忘記打方向燈被檢舉。貼文曝光後，瞬間吸引逾2000人按讚、315則留言，許多網友看了直言「這是我看過最負責、不逃避的案例了」、「這負面教材是不是值得一個嘉獎」、「媽媽說：為什麼紅包少1200」，小編也親自現身留言區回覆，「一種扣薪的概念」、「承辦人說：明年紅包可以減1200嗎」。

即使粉專特別解釋，還是有網友不買單。（圖／翻攝自臉書粉專《臺南市政府警察局第五分局》）





即便粉專對此已做出解釋，但仍有網友質疑「沒有聖人，警察也會違規！多檢舉，總有一天檢舉到警察。笑死」、「直接開影像模糊，不舉。這不是警察最會的官方說法嗎」、「違規就認啦，跟身份是什麼無關」、「知法犯法嗎？」，粉專小編對某些留言再度澄清，表明是員警家屬違規，而不是承辦員警本人。小編也趁機幫民眾科普「必打」方向燈的時機：起駛前、轉彎、變換車道（包含跨越路面邊緣）、超車。有網友同樣身為警察，看到此貼文後便分享自己的經驗「我巡邏攔查時也攔過家人，當場直接開爆，不過後來也是找家人拿回罰單自己繳。依法開單是遵循依法行政，是職業守則，也是法治社會基礎，而拿回罰單自己繳是情份。沒有對不起國家，沒有對不起家人栽培，沒有對不起一身制服，也沒有對不起職責」，引來許多網友大讚，粉專小編也說「依法行政是我們的本份，回去拿罰單自己繳是情份」。



《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台南檢舉承辦警「開到自己的罰單」乖乖繳錢…本尊親揭內幕網讚：值得嘉獎

