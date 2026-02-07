台南啟動國家清潔周！黃偉哲領軍籲市民落實「垃圾減量、分類、省廚餘」

台南市啟動「環境清潔周」，市長黃偉哲感謝基層里長的協助。（台南市環保局提／郭良傑台南傳真）

配合農曆年節前家戶大掃除的習慣，國家清潔周啟動，台南市府將2月7日至15日訂為「台南市環境清潔周」，7日於安平國中舉辦誓師大會，市長黃偉哲與市議員盧崑福一同帶領安平區13里、社區環保志義工近300人分頭打掃環境，乾淨迎馬年。黃偉哲期許市民落實「垃圾減量、垃圾分類、減少廚餘」能成為台南乾淨環境的三法寶，讓永續生活的觀念走入家家戶戶。

黃偉哲表示，國家清潔周啟動，象徵新年的腳步近了。感謝長年守護市容的清潔隊員，正因有第一線同仁與志工的辛勞付出，台南才能以最整潔、宜居的面貌迎接返鄉遊子與觀光人潮。

台南市長黃偉哲（左）與市議員盧崑福（右2）一同參與傢俱清運。（台南市環保局提／郭良傑台南傳真）

環境清潔不僅關乎市容，更是疾病防治的關鍵。黃偉哲指出，近期其它地區突發鼠疫，台南市環保局已於最短時間內配發老鼠藥至各區加強預防，也提醒市民除舊佈新之餘記得清除積水容器，如有協助清運大型傢俱需求，務必儘早預約以免塞車；另外，許多毀損不嚴重的家具，經過修繕後仍可煥然一新、繼續使用，這正是落實源頭減量的最佳範例。

環保局長許仁澤指出，歲末大掃除，除夕前一周達最尖峰，今年2月16日除夕當天加班收運垃圾，提早4小時清運至傍晚6時止，讓清潔隊員可以回家吃年夜飯。2月17日至19日（大年初一至初三）全市停收垃圾。2月20日（初四）恢復正常清運，重點區則於白天加開班次。詳情可至台南市政府環保局網站查詢或洽在地清潔隊。

此外，民眾可善用「台南環保通」APP查詢垃圾車動態及預約大型家具清運，並於春節停收垃圾期間勿隨意棄置垃圾，同時記得清除積水容器，防範病媒蚊孳生。

