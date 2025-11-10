台南啟動AI＋無人機防露天燃燒 陳情案件降24％

台南市政府環保局利用AI辨識出圖中紅框的揚塵，甚至露天焚燒，全面提升稽查效能。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

國道警方導入AI科技執法系統效率驚人，台南市政府環保局為防堵露天燃燒強化空氣品質管理，也運用AI影像辨識系統，並從今年10月起同步啟動「無人機飛鷹計畫」，還結合大數據分析與熱區監控，全面提升稽查效能，已成功通報27件疑似露天燃燒或火警事件，相關公害陳情案件較去年同期大幅下降。

環保局表示，AI系統結合高解析攝影機與演算法，針對農田、農廢堆置點、疑似燃燒熱點及公害陳情集中區進行全天候影像分析，能即時辨識煙霧、火點或異常熱源。一旦偵測異常，立即推播警示訊息至後台平台，供稽查人員確認並處理。

廣告 廣告

同時，環保局也同步運用無人機加強高風險熱區巡查，並透過大數據分析，整合消防火警紀錄、環保公害陳情、歷年違規案件等資料，建立「公害熱區地圖」，作為巡查與資源調度依據，達到提早預警與精準部署的效果。

環保局指出，根據監測數據，AI系統對大型露天燃燒辨識率高達100％，中型燃燒約77％；自啟用以來，已成功通報27件疑似露天燃燒或火警事件。隨著飛鷹計畫上路，相關公害陳情案件更較去年同期下降約24％，顯示新措施已展現顯著防堵成效。

環保局強調，每年9月至隔年5月空品不良季節，若遭查獲露天燃燒行為，最高可處3.3倍罰鍰。該局將透過「先勸導、再處分」的管理策略，希望在維護空氣品質的同時，也協助農民與市民逐步轉向更友善的處理方式，共同守護台南的環境。

更多中時新聞網報導

NHL》射進生涯900球 奧維奇金寫歷史

NBA》東契奇新低22分 老鷹斷湖人5連勝

中職》富邦換血 後藤光尊、林威助掌權