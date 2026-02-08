台南善化三合院清晨火警廚房竄火光 消防12車25人灌救無傷亡

台南善化區三合院清晨發生廚房火警，消防出動12車25人灌救，所幸未釀傷亡。（圖／翻攝畫面）

台南市善化區文昌里益民寮一處三合院住宅，2月8日清晨5時38分發生火警，廚房突然竄出火光與濃煙。台南市消防局接獲通報後，立即出動12輛消防車、25名消防人員趕赴現場搶救。

消防人員到場時，發現三合院廚房位置有橘紅色火焰竄出，隨即佈署水線灌救，火勢於5時59分獲得控制，並於6時03分完全撲滅。燃燒面積約5平方公尺，所幸無人受困或受傷。

消防局表示，起火建物為一層樓三合院，初步確認未造成人員傷亡，亦未波及其他房間。詳細起火原因仍待火災調查人員進一步鑑識釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帶日本1伴手禮搭機「安檢被當炸彈」 老店苦笑：外型惹禍

她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友

《世紀血案》殺青記者會撞已逝雙胞胎冥誕？ 名導氣炸：在受害者傷口上踐踏