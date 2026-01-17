南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

上班族每到這個時候，最關心的莫過於年終了。台南善化區農會因為南科帶動房市，放款業務大幅成長，農會總幹事也宣布，47名員工的年終獎金，最低七個月起跳，最高18個月，而尾牙也有現金和名牌包、手機等大獎，讓員工超開心。

台南善化區農會年終大禮包！ 員工爽領最高18個月

台南善化農會16日舉辦尾牙，摸彩獎品總價值高達上百萬元，有手機、名牌包包和現金大獎，不只人人有獎，還能抽兩輪。（圖／民視新聞）

尾牙中請到歌手同歡，但員工更關心的是舞台上放的一整排抽獎獎品，有手機、名牌包包和現金大獎，不只人人有獎，還能抽兩輪。記者隨機詢問女員工，「兩輪加起來抽到獎金兩萬五，心情很開心，對啊，就是額外多出來的。」另一位也抽到大獎，「那個Burberry的皮夾，還有現金，應該差不多三萬多吧。台南善化農會16日舉辦尾牙，摸彩獎品總價值高達上百萬元，47名員工人人有獎，不只如此，更令人羨慕的還在後頭，年終獎金至少七個月起跳，依考績不同，最高可達18個月。善化區農會總幹事楊耿榮表示，「主要是放款的部份，因為我們農會主要也是靠信用部，18個月大概七位數上百萬。」善化農會員工個個眉開眼笑，「工作很幸福，然後老闆對我們很好」、「真的很幸福啊，農會有賺錢，總幹事都願意拿出獎金發給員工，所以員工的向心力也會比較好，工作態度也會比較積極認真。」

台南善化區農會因為南科帶動房市，放款業務大幅成長，農會總幹事也宣布，47名員工的年終獎金，最低七個月起跳，最高18個月，羨煞一般民眾。（圖／民視新聞）

善化農會門市販售各式各樣台南在地的農特產，打造全台最美農會門市，不只環境優，產品更是品質保證，吸引不少民眾購買。加上地理位置靠近南科，周邊人口進駐，房市飆漲，存放款業務更是大幅成長。善化區農會總幹事楊耿榮表示，「去年我們的總營收到大概六千多萬，拿一千七百萬出來當年終獎金，我們員工才47個而已，所以相對的他們的年終獎金會分到更多。」其他民眾聽到都很羨慕，「因為這一般的基本的公司行號不可能有這麼優渥的條件。」不只台南善化，彰化縣的二林鎮農會，去年存款突破180億元，盈餘估計1億元，年終獎金可望達6個月，消息一出，讓不少社畜羨慕不已。

