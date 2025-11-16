台南善化啤酒廠前高速對撞！2機車解體 1命危1重傷
台南善化區台1線今（16）日上午發生兩機車激烈碰撞事故，65歲女騎士重傷無生命跡象，35歲男騎士也重創昏迷，雙雙送醫急救，肇事原因仍待警方查明。
慘烈的車禍現場。（圖／翻攝畫面）
事發在上午11時左右，地點靠近善化啤酒廠。警消到場時，65歲婦人倒臥在路面，已無呼吸心跳，救護人員立即進行CPR後送往麻豆新樓醫院；35歲男性騎士則因意識模糊、無法自行起身，被送往柳營奇美醫院搶救。
現場景象凌亂，兩車疑似猛烈衝撞後人車分離，女騎士的安全帽與鞋子散落路旁，機車坐墊甚至斷裂脫落，車殼碎片與個人物品散佈在車道上。附近民眾立即通報並在一旁協助疏導交通，避免再度發生意外。警方正進一步蒐證，以釐清雙方發生碰撞的原因與責任歸屬。
