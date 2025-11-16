台南善化啤酒廠外2機車互撞！65歲女騎士命危、1人意識不清

即時中心／潘柏廷報導

今（16）日上午11時左右，台南市善化區一處啤酒廠前發生一起機車互撞的嚴重車禍；由於衝擊過於猛烈，不僅兩台機車受到重創，65歲郭姓女子當場更沒有呼吸心跳，而37歲林姓男子則意識不清，雙雙送往醫院救治，但相關肇事原因仍有待警方進一步釐清。

台南市善化區台1線一處的啤酒場外，今日上午11時發生一名65歲郭姓女子騎機車，不明原因與37歲林姓男騎士相撞，導致兩人機車受創。

此起意外，造成郭姓女子倒臥現場且無呼吸心跳，至於林姓男子也意識不清，分別由救護車送往麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院救治；至於詳細肇事原因有待警方釐清。

