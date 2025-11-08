台南善化胡麻節登場 1500碗「土魠魚海鮮麻油麵羹」大請客
〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年度的台南胡麻季產業文化活動上午起跑，善化區農會打頭陣，最受矚目的主題料理品嚐，準備了1500碗食材豐富的土魠魚海鮮麻油麵羹，霸氣大請客，美味行銷地方特色，人潮湧至，相當熱鬧。
善化胡麻節活動今天上午在區農會舉行，祭出「滿千送百」優惠，刺激買氣，並安排展售地方特產的田香市集，加上精彩的表演節目助興，熱鬧推廣。
今年活動以「幸胡善化．美味加麻」為主題，農會還規劃了製作胡麻油、芝麻醬等DIY體驗，吸引大小朋友參加。
善化胡麻節主題料理的品嚐活動都深受歡迎，去年是麻油芋頭海鮮粥，有豬肉、蝦子、透抽、小干貝等，還吃得到鮑魚，相當大手筆，今天也沒有讓人失望，一樣很霸氣。
善化區農會總幹事楊耿榮說，今年主題料理的菜色為土魠魚海鮮麻油麵羹，仍聘請知名總鋪師展現廚藝，內容同樣很豐富，還加上大蝦、小卷、蚵仔，準備數量多達1500碗。
善化區農會今天也有「鹹檸七」冰棒，以及結合芝麻、百香果的雙色霜淇淋等新品上市，提供民眾更多元的選擇。
楊耿榮提到，今年氣候相對穩定，胡麻收成恢復，預期質與量都會很好，活動當天，至農食選物所與茄拔展售中心購買自家的胡麻產品，消費滿1000元，就可獲贈100元的園遊券，回饋鄉親的愛護。
楊耿榮強調，農會以自由品牌「醇善」持續研發出的多樣胡麻產品，是透過契作，經由檢驗、嚴格把關後，結合精湛加工技術而打造，是台南最道地的美味，真的值得推薦。
