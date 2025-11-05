台南善化鐵路立體化啟動 串聯捷運深綠線成發展新核心

南部科學園區帶動台南市善化區發展快速，但因當地跨越鐵道的多條陸橋，經常塞車、事故不斷，地方積極爭取立體化。市府交通局5日表示，交通部去年底核定補助南鐵善化立體化可行性研究630萬元，委外評估已在今年4月決標、5月審查工作計畫書，顧問公司10月送交期中報告，預計2026年4月完成期末成果。

副議長林志展今天書面質詢指出，2022年8月交通部補助經費執行「台南鐵路立體化延伸至善化地區可行性研究」，計畫方案為永康段地下化、新市段高架化並往北移設新市站、南科及善化段平面改善。2022年9月提送期末報告，善化地區因市區無平交道，加上台鐵公司有營運需求，以改建場站為未來方向。

不過，可行性研究案以新市地區高架化為計畫方案進行後續審查，如欲評估善化地區改建場站須另起一案，加上捷運深綠線DG21站因鄰近台鐵善化站，評估同時將產生與捷運工程配合、開發等議題。

林志展認為，善化區光文陸橋前身為北仔店平交道，曾被評為全國5大危險平交道之一，2008年動工改建並於2021年完工啟用，但因通行動線複雜，時有不諳路況的駕駛行駛錯車道；機慢車自西側往東至茄拔東勢寮方向須繞行；行人與腳踏車通行鐵路兩側不便；陸橋轉彎幅度較大易生事故；陸橋興建年代久遠，車道狹窄、汽機車爭道易生事故。

至於善化地區東西向交通，主要依賴善化站南北兩側的陸橋，兩側道路系統也存在差異，鐵路東側大多數地區行車時間需要5分鐘以上，未來鐵路立體化後，不僅陸橋可消除，區域交通與串聯也能獲得改善。

林志展強調，為消除光文陸橋、大成陸橋改善通行，以及台鐵與捷運深綠線共構聯合開發，創造善化站區發展新核心，籲請市府積極推動、爭取善化地區鐵路立體化。

交通局回應說，原以善化跨站式站房為改善方案的構想，經地方民意反饋仍認為有以鐵路立體化為改善方案的必要，且考量捷運後續將與善化車站共站、當地發展動能將有所改變，已再向交通部申請補助補充研究鐵路立體化可行性經費，經交通部2024年11月同意補助630萬元，該局已委外辦理評估作業，並於2025年4月決標，5月審查工作計畫書，顧問公司已於10月提交期中報告書、預計2026年4月提出期末報告書。

另外，此案除預計消除光文陸橋、大成陸橋，改善交通瓶頸，並將台鐵善化站與捷運深綠線共構聯合開發納入評估，還將提供車站周邊整體開發的規畫建議，也有利創造善化站區全新發展的新契機。

