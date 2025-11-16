台南善化2機車追撞！1死1重傷 坐墊噴飛零件滿地

【記者凃建豐／台南報導】台南善化台1線313K處今(16)日11時19分，2部機車發生相撞，導致其中郭姓女騎士倒地，當場失去呼吸心跳，救護車緊急送往麻豆新樓醫院搶救後，仍因傷勢過重，不治死亡。

警方初步調查，2部機車當時均沿著台1線往北行駛，於靠近成功路口因不明原因追撞，撞擊力道強大，郭女(65歲)不僅摔下，連機車坐墊也噴飛，物品、零件碎片散落一地，而郭女也倒臥在地，失去呼吸心跳，經緊急送往醫院搶救後仍宣告不治。

林姓男騎士(37歲)在車禍發生後也意識不清，但對疼痛仍有反應，後續送往柳營奇美醫院治療。詳細事故原因、肇責歸屬尚待進一步釐清。

2機車擦撞，造成1死1重傷。翻攝畫面

