台南善化65歲女騎士機車相撞當場失去生命 男騎士送醫搶救中

機車連環碰撞釀死傷，女騎士當場倒地不治。（圖 ／翻攝畫面）

台南市善化區台一線313公里處16日上午11時許發生一起嚴重車禍，1名65歲郭姓女子騎乘機車行經此路段時，疑似因不明原因與另1部機車發生猛烈碰撞，兩部機車瞬間破碎，零件散落滿地，現場情況相當驚悚。事故發生後，郭女當場倒地，失去呼吸與心跳，經緊急送往麻豆新樓醫院搶救，仍宣告不治。

另1名37歲林姓男騎士也在事故中受傷，當時意識不清，被救護人員緊急送往柳營奇美醫院救治，由於2名騎士均受重傷，事故現場交通一度受阻，警方與消防隊迅速趕往現場處理，並封鎖事故區域，進行交通疏導與現場勘驗。車禍發生的確切原因仍有待警方進一步調查，目前尚無明確肇事原因。

廣告 廣告

據現場目擊者指出，事發時兩部機車撞擊的瞬間相當劇烈，撞擊聲響傳遍附近街道，兩輛機車的碎片散落一地，現場可見零件、車殼散落，場面驚人，警方初步表示，事故可能涉及速度過快或閃避不及，但仍需進一步透過現場監視器畫面、雙方口供與路面痕跡分析才能釐清。

警方呼籲民眾，如果目擊車禍或遇到類似緊急情況，應立即撥打119報案，讓救護人員能及時搶救傷者，避免悲劇擴大。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

NAND缺貨10年？報價漲不停 記憶體廠股價再飆新高

撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款

年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！