台南噍吧哖文化園區更新 葉志仙觀展憶玉井少棒歲月

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南噍吧哖文化園區近期完成展區更新，常設展中呈現1970年代玉井糖廠棒球場主題內容，吸引台灣棒球名人堂候選人葉志仙與多名昔日玉光少棒隊友參觀，追憶少棒歲月。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，本次園區改造後新展覽以地方產業與歷史事件為主軸，其中「玉井製造」聚焦糖廠、油礦與愛文芒果三大產業，梳理玉井發展脈絡。

文化局表示，展覽也呈現1970年代玉井糖廠仍在營運期間，正值全台少棒風潮，糖廠將原本菜園闢建為棒球場，提供在地少棒隊練習及比賽場域，吸引大量民眾觀賽，成為玉井棒球文化重要起點，葉志仙正是從玉井糖廠棒球場啟蒙的代表性人物。

文化局指出，葉志仙昨日與多名昔日玉光少棒隊隊友前往園區參觀展覽，並在展場中指認老照片、回憶少棒歲月，讓現場工作人員直呼彷彿見證「活生生的在地棒球史」。

文化局說明，葉志仙是1971年台南巨人少棒隊奪下威廉波特世界冠軍成員，1984年成為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，寫下台灣於一級國際賽事歷史紀錄；2006年以總教練身分率領國家隊在杜哈奪下至今唯一的亞運金牌，長年為台灣棒球寫下重要篇章，成為展覽中最具象徵意義的時代縮影。

文化局指出，昨日同行者包括陳傳賢、方木全、江榮輝、溫金明與方忠雄等棒球前輩，其中多人是葉志仙於玉光少棒隊時期隊友；溫金明也分享，玉光隊其實就是玉井國小棒球隊，早年以「玉井隊」名義參賽時成績平平，後來改名為「玉光隊」後，反而屢創佳績，成為地方棒球史趣談。

文化局表示，眾人參觀展覽後，在展示自身年少打球身影的展板前合影留念，透過展覽改造，噍吧哖文化園區讓地方記憶得以再現，也讓玉井在台灣棒球史中角色被重新看見。（編輯：陳仁華）1150106