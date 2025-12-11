台南四校音樂班聯合音樂會登場 展現藝術教育深耕成果

台南市一一四學年度音樂班四校聯合音樂會「樂韻相承」，二十六日晚間七時將於成大成功廳展演。圖為後甲國中音樂班學子。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

台南市一一四學年度音樂班四校聯合音樂會「樂韻相承」，二十六日晚間七時將於成大成功廳，由後甲、大成、大橋國中和永福國小四校音樂學子輪番登場，以悠揚的音符、相承的旋律，共度浪漫的音樂藝術饗宴。

四校十一日在南美館舉辦聯合記者會。教育局指出，台南長期深耕藝術教育，為孩子打造多元且豐富的學習環境，音樂班更是藝術能量的重要根基，此次溪南區四校聯合音樂會，匯聚各校師生心血與才華，展現孩子在專業培育下所蘊藏的強大潛能，藝術教育不僅培養技藝，更培養感受力與想像力，讓更多人親近音樂、走入藝術，讓藝術成為日常生活一部分。

每年聯合展演是台南市數十年深耕藝術教育的重要傳統和特色，今年聯合音樂會共精心準備十一首經典與現代並行的曲目，由管樂團與管弦樂團陣容演繹莫札特、葛倫‧米勒、海頓等世界大師名作，並融入當代作曲家風格，帶領觀眾在一夜之間，穿越音樂的時空長河。壓軸部分由四校音樂班共八十位學生大合奏包括火影忍者、搖滾卡農等曲目，為音樂會劃下完美篇章。

四校音樂班實力堅強、表現卓越，在台南市和全國音樂比賽中，屢獲大獎肯定，舉辦聯合音樂會不僅凝聚各校多年成果，更展現南市藝術教育的深厚實力。