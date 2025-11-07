台南囝仔回來了！黃仁勳專機將降落台南 參觀台積電三奈米廠

從黃仁勳搭乘的專機動向來看，他將於今日下午降落台南機場。

輝達執行長黃仁勳預計參與8日舉辦的台積電運動會，並在今日先抵台，業界傳出他可能降落台南機場，參觀台積電位於台南的三奈米廠。

台積電運動會明日登場，輝達執行長黃仁勳將驚喜現身站台，今天預計專機將降落台南機場，業界傳出，黃仁勳抵台將先去參觀台積電位於台南的三奈米廠。

輝達次世代GPU晶片Rubin、CPU產品Vera皆採用台積電三奈米製程打造，黃仁勳在8月旋風來台時表示，已跟台積電設計定案共六種不同的晶片，目前相關產品接單暢旺，輝達還加大下單要產能，本次不降落臺北松山機場而是降落台南，可能正是這個原因。

同時，黃仁勳也是「台南因仔」，難得回台南，這次可能還會四處品嚐當地美食。



