台南囝仔拚市政！林俊憲推「3照顧政見」：老人免健保費、孕婦孩童補助

記者詹宜庭／台北報導

民進黨2026台南市長初選競爭激烈，今晚（27日）舉行政見發表會。林俊憲在第一階段政見申論上表示，擔任台南市長，最重要的就是「照顧市民」，讓鄉親感受到市府的用心，而照顧重點有三項：第一是照顧老人，第二是照顧孩子與媽媽，第三是照顧年輕人。

林俊憲表示，他是土生土長台南人，若能擔任台南市長，最重要的就是「照顧市民」，讓鄉親感受到市府的用心，而照顧重點有三項：第一是照顧老人，第二是照顧孩子與媽媽，第三是照顧年輕人。

林俊憲指出，台南市老年人口已占總人口的20%，比全國平均還多，因此照顧老人當然是優先事項。他提出四項具體政見：第一，若當選市長，台南市所有老人將全面免繳健保費，且不排富；第二，重陽節敬老禮金由現行每年1000元提升至2000元，90歲以上長者每人發放1萬元；第三，他要替老人每月存入500元作為車資補助；第四，將提供台南市老人免費接種帶狀皰疹（皮蛇）疫苗。

除了老人，林俊憲表示，要好好照顧孩子，尤其是孕婦。他主張補助孕婦7500元交通費，並提高生育補助：第一胎4萬元、第二胎4萬5000元、第三胎5萬元、第四胎提高至10萬元，以鼓勵年輕人生育。他也承諾，孕婦可免費接種RSV疫苗，以保障母嬰健康。此外，主張0至6歲兒童免繳註冊費，2歲以下每名孩童每月補助2000元，3至6歲孩童每月補助1000元。林俊憲強調，當市長就是要照顧鄉親，將社會福利補起來，讓台南經濟跟市民共享。

