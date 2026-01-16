台南國中生反目開槍揮刀⋯他腿慘遭「射出2洞」！姊護弟心碎：留條活路

記者林昱孜／台南報導

國中生反目成仇，竟然直接闖入對方家中，拿BB槍及菜刀攻擊。（示意圖／pixabay）

年紀小小一言不合就開槍拿刀！台南市一名國中生小宇（化名）疑似與同校好友感情生變，15日遭對方闖入家中尋仇，不但遭拿BB槍射擊，甚至還被持刀追砍，逃出屋外。雙方因為爆發肢體衝突，皆受傷掛彩，小宇赴醫院驗傷並於13日晚間赴派出所提告傷害，警方依規定受理。台南市教育局表示，學生雙方均為輕傷，已如常到校上課，已責請學校完成校安及社政通報，並召開獎懲委員會，依照校規議處與加強輔導管教，導正偏差行為。

幾名國中生在家門外引起騷動，其中一人手裡還拿著菜刀，眼神不斷往遠處看；姊姊因為心疼弟弟小宇被欺負，在《threads》上發文，並貼出家門口監視器，原PO指出，當時就讀國中生的弟弟小宇，被對方持BB槍射了2下，雙方爆發肢體衝突，小宇逃到房間將門反鎖，對方竟拿著家中廚房的菜刀，踹門進入繼續攻擊，趁著友人奪刀，小宇逃出屋外，對方竟然還又拿了第二把刀，打算繼續追砍。

校方找雙方家長了解過程經過，並提供輔導資源，讓學生安心就學。（圖／翻攝畫面）

畫面PO網後引起網友熱議，「這不只是霸凌已經到傷害罪了吧！是國高中生嗎？？太可怕了」、「這不叫同學，叫入室行兇的歹徒」、「侵門踏戶就算了，還欺負人」、「這孩子家長肯定是89，有樣學樣沒救了」。對此，轄區分局證實，小宇已在家屬陪同下驗傷提告，已於13日晚間受理報案，並依規定通報校安，後續將依照少年事件法處理。小宇胞姊透露，弟弟除了腿部遭BB槍「射出2洞」，臉部也有擦挫傷，會PO文揭露此事，是希望遏止類似事情再次發生，不要讓曾經忍讓的孩子，差點付出生命。

該校校長表示，2名學生在校表現皆正常、無異狀，第一時間已找家長了解事發經過，除了將協助釐清過程外，將召開個案會議，提供輔導資源，讓學生安心就學；台南市教育局指出，本起衝突發生於校外課後時間，學生雙方均為輕傷，今日均如常到校上課。已責請學校依法完成校安及社政通報，並立即召開學生獎懲委員會，依照校規議處與加強輔導管教，導正偏差行為。

教育部反霸凌投訴專線：1953

