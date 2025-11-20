台南國中HPV公費施打達九成鮮乳政策待加強 黃偉哲：生生喝鮮乳仍需研議

台南市議員蔡宗豪。





中央自114年9月起將國中男性學生納入 HPV 疫苗公費接種對象，提升青少年對相關疾病的保護力。國民黨市議員蔡宗豪於總質詢指出，市府在校園疫苗宣導、追蹤施打人數與各校接種安排上達成率為何，若進度落後將削弱公衛防線。強調疫苗接種並非形式流程，而是最基本的公共健康責任，市府不應僅停留於設定目標，應確保每位符合資格的學生能順利接種。

在學童營養政策方面，蔡宗豪亦將焦點放在「生生有鮮乳」的政策推動。他表示，台南擁有全台四大酪農專業區之一的柳營酪農區，生乳品質穩定且具在地供應鏈，是台南改善學童營養政策最具優勢之一。然而在推動相關政策時，市府對於鮮乳實際配送規劃並未清楚說明，部分媒體報導更模糊焦點，容易讓外界誤以為政策推動方向已明朗，實際上執行細節尚未完整公開。他呼籲市府應秉持透明原則，不應與任何媒體綁在一起，而應清楚向家長與學校說明政策內容。

蔡宗豪指出，柳營位於北台南，與台南市區及南台南等地距離較遠，鮮乳配送若未事先評估距離差異，恐造成南北台南配發鮮乳頻率差異過大的情況。他強調，只要市府有心規劃，透過冷鏈技術與完善運輸，南北台南都能獲得同樣品質與頻率的鮮乳供應，盡量避免各地分配不均。他呼籲市府在政策初期即訂定「南北一致」、「校校一致」的配送原則，避免因地理位置差距而產生資源分配不均的問題。

衛生局回應，台南的國中生施打HPV疫苗已達九成多，也說明針對符合施打資格的學生會擴大宣傳。市長也補充，針對施打採取鼓勵不強制。也針對二果一乳政策回應，牛乳必須與乳品公司買，不能直接與酪農合作，雙北市的需求量較高，因此台南做生生喝鮮乳較為困難。

蔡宗豪表示，無論是提升 HPV 疫苗接種率，或推動「生生有鮮乳」，兩者核心皆在於守護下一代的健康。他強調，健康政策不僅是教育的一環，更是城市責任的延伸。市府應以更積極、透明且一致性的方式規劃，從防疫到營養、從校園到家庭，建立兼顧安全與均衡的健康支持體系，使全市學童都能在最適切的照護下成長。



