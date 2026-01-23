台南國家科學技術委員會大樓起火 3樓無人機區慘遭火噬
位於台南市歸仁區的國家科學及技術委員會資安暨智慧科技研發大樓23日凌晨發生火警，消防局獲報後，立即出動人車前往搶救，抵達現場後發現大樓3至4樓不明原因起火，火勢迅速於凌晨1時38分撲滅，3樓無人機區幾乎被大火燒毀，所幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待調查釐清。
延伸閱讀
美歐格陵蘭之爭降溫！美股四大指數齊揚 台積電ADR上漲0.38％
23天累計761人OHCA 平均每日逾30人倒下送醫
口罩摺疊重複使用 專家警告：恐吸入微小塑膠顆粒
其他人也在看
2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗 專家點出「2種可能」
即時中心／温芸萱報導日本熊本縣阿蘇火山昨發生觀光直升機失事，一架搭載2名台灣遊客的直升機起飛後不久失聯。警消與自衛隊展開搜索，於中岳第一火口附近山坡發現機體殘骸，確認為羅賓遜R44機型。機上日籍機師與2名台灣乘客共3人仍下落不明。據了解，該機師具備超過40年飛行經驗，專家分析火山口亂流與機型結構可能是事故原因，詳細調查仍在進行中。民視 ・ 1 天前 ・ 7則留言
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 23則留言
41歲勇消詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救
基隆市安樂區大樓火災，一名死者為消防小隊長，殉職小隊長是41歲仁愛分隊成員詹能傑。詹能傑3次進入火場救人，第3次找到受困者羅姓女子時，當時她仍有呼吸，小隊長當場把自己的氧氣面罩給羅女，自己卻被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職。太報 ・ 1 天前 ・ 8則留言
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
勇消詹能傑摘面罩捨身救人 醫曝：「缺氧太久」搶救50分鐘仍救不回
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)三度闖入火場救援受困的22歲余姓女子，還將氧氣面罩摘下給22歲余女使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審
基隆市安樂區六合里最大型社區「台北生活家」昨晚間發生重大火警，1棟6層樓住宅的2樓約在晚間10時許起火。火勢迅速延燒，濃煙自2樓大量竄出，短時間內便充滿整個樓梯間與公共空間，現場能見度極低，情況相當危急。警消初步確認屋內仍有多名住戶受困後，立即採取分批背負空氣...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 1則留言
詹能傑3進火場給面罩殉職！三大疑點引議論 同袍揭「極端環境下判斷」
基隆市樂利三街「台北生活家」社區，21日深夜10時許發生火警， 41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場救員，最終疑因摘下面罩給予受困者，不幸殉職。有消防員指出，脫罩救人不符合救災救難原則恐是「極端環境下的判斷」。也有義消提出3點質疑，有待後續檢討釐清。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
曾攜手赴大型救災！詹能傑弟弟也是消防員 名字一豪一傑被譽「詹氏兄弟滿門豪傑」如今剩他
基隆市樂利三街社區「台北生活家」昨晚（21日）發生一起重大火災事故，一棟社區大樓2樓民宅不明原因起火，消防人員到場搜救期間，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑在執行任務時三度進入火場，試圖救出受困的受困之羅姓女子，過程中因缺氧昏厥，送醫搶救後於清晨宣告不治。這名英勇尋職的消防員，其弟弟詹庭豪也同樣為打火英雄，兄弟倆名字一「傑」一「豪」，過去也被譽為詹氏兄弟滿門「豪」「傑」，如今傳來哥哥詹能傑不幸殉職噩耗，弟弟急向所服務的桃園市消防局蘆竹分隊請假，趕赴基隆。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 1則留言
基隆民宅暗夜惡火釀2死 消防小隊長為救人殉職｜#鏡新聞
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，21日晚間10點多發生火警，火勢猛烈，還伴隨大量濃煙，幾乎籠罩全棟6層樓住宅！疑似起火點的二樓還傳出有住戶受困，基隆仁愛分隊小隊長詹能傑為了救人，三次進入火場，還把面罩讓給受困女子使用，結果自己也受困，最後兩人都不幸罹難。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2年至少塌2次! 台南五妃街"天坑" 卡車陷坑洞
南部中心／綜合報導台南市中西區，五妃街近西門路口，20日下午2點多，路面突然下陷，出現長7公尺、深達2.5公尺的大型坑洞，市府工務局初步了解，疑似是水公司在地下的水管破裂，造成地基掏空，才會發生塌陷，緊急請廠商進行灌漿回填，沒想到隔天早上卻傳出，施工到一半，有卡車陷入坑洞中，還好無人傷亡。台南中西區，五妃街近西門路口，20號下午2點多，路面出現塌陷意外，市府找來廠商灌漿回填。（圖／民視新聞）一輛施工卡車，車身傾斜，左後側輪胎整個陷入坑洞中，一旁的人看傻了眼。台南中西區，五妃街近西門路口，20號下午2點多，才傳出路面塌陷意外，隔天持續灌漿回填，沒想到施工到一半，傳出有卡車陷入坑洞。附近居民表示，他剛開過去，要來灌漿，開過去結果掉下去。現場找來挖土機，協助卡車脫困，還好坑洞墜車意外並未造成人員傷亡。（圖／民視新聞）現場找來挖土機，協助卡車脫困，還好意外並未造成人員傷亡。這處緊鄰新建大樓的馬路下陷，地面上出現長7公尺、深達2.5公尺的巨大坑洞，市府工務局初判原因，疑似和水公司在地下的水管破裂，造成地基被掏空，才會發生塌陷意外。當地里長曾俊仁表示，一開始是沒水，我第一時間有聯絡自來水公司來搶修，自來水公司還沒來就發生崩裂。鄰近的路口位置，2024年3月，因為建築工地施工不慎，也曾發生地基掏空塌陷，當時造成一輛小貨車被坑洞吞沒，等於是兩年內發生至少兩次塌陷意外，難免造成居民恐慌不安。附近居民表示，我是覺得整條都挖起來，做一次處理，因為底下土石流是包括附近，沒有一次處理好，只是挖這補這，不到兩天不是又掏空了？台南市工務局副局長王建雄表示，跟上次工地的塌陷，應該是沒什麼關係，這個洞的原因我們還在釐清之中。儘管工務局初步認定，塌陷意外跟旁邊的工地無關，但畢竟攸關公共安全，塌陷原因恐怕的進一步釐清，讓居民別活在恐懼當中。原文出處：2年至少塌2次！ 台南五妃街「天坑」 卡車陷坑洞 更多民視新聞報導打臉假消息！民進黨駁斥土石方可回填農地竹東人行道排水坑洞害學生摔車 居民:有人拿電視補洞英國運河驚現4公尺天坑! 2艘船受困幸無人傷亡民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
詹能傑3進火場最後身影曝！曾喊「衣服堆得像山」要弟兄小心…成永別
基隆市一處社區21日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場，想救出受困女子，但滿屋子被回收物堆滿，根本無從尋起，最後找到受困女子時，詹能傑脫下面罩捨身救人。事實上，詹能傑第二次從火場出來時，不忘提醒消防弟兄們「屋內衣服堆得像山一樣」，若不小心觸碰恐會「山崩」千萬要當心，竟成最後遺言。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 91則留言
惡火奪命！起火點家中雜物堆到天花板 里長：堆疊太多
台北市 / 綜合報導 基隆昨(21)日晚間發生奪命火警。民眾回想事發當下餘悸猶存，還說煙越燒越大、還有塑膠味。但不只火煙驚人，還造成死傷，當地里長透露，起火點屋內雜亂、東西堆疊太多，不排除也是關鍵原因。因為從建物平面圖來看，起火樓層那一棟有4戶住家、整棟社區大樓共382戶，走道都還算寬敞，兩側也沒有堆放雜物。但真正奪命與增加救援難度的原因，都還有待進一步釐清。基隆安樂區這棟社區大樓，被濃煙壟罩看不清原本模樣，大量灰白色煙霧，持續從窗戶噴湧而出，走進大樓內住宅鐵門縫隙，透露熊熊火光火勢相當猛烈，21日無情惡火造成死傷。記者VS.住戶說：「(樓梯間的煙比較大是不是)對對對對，越來越大，(是燒什麼知道嗎)，不知道，有塑膠的味道出來，很大。」濃煙大火還造成死傷，根據建物平面圖來看，當事社區分成一棟一棟，起火樓層那一棟有4戶住家，整區社區大樓，總共6層一共382戶再往裡面看，大樓走道寬敞兩側也沒有堆放雜物，怎麼會這麼嚴重這麼難救。里長潘德發說：「家裡可能比較疏於整理所以比較雜亂，東西堆疊很多。」里長潘德發說：「消防員為了救她女兒，因為裡面的空間非常狹窄，不容易救援啦。」根據了解屋主平時，有撿資源回收的習慣，住家內宛如垃圾堆，雜物滿到天花板，易燃物導致火勢迅速蔓延，更嚴重影響消防員，搜救進度。消防人員說：「三樓，對啊，你在家裡面有沒有煙跑進去，用濕布門塞住。」救難過程生死一瞬間，消防人員提醒，若起火點在低樓層，建議上層住戶緊閉門窗，以原地避難為主，但如果起火點在高樓層，下層住戶應迅速往下，及往外避難。一場深夜惡火，社區居民緊急疏散，但有鄰居及小隊長喪命，除了追出致命原因，社區火警安全議題也成為關注焦點。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
驚險！彰化竹塘瓦斯行起火 烈焰沖天駭人畫面曝
即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（21）下午1點半左右，彰化縣消防局接獲通報，竹塘鄉文昌路上一棟房子不明原因起火，現場火勢猛烈。據了解，該房屋的一樓是列管瓦斯行；消防人員獲報到場，不敢掉以輕心，立刻進行滅火，在40分鐘內控制火勢，並進行殘火處理。所幸現場無人員受傷，大部分瓦斯桶是空桶，詳細起火原因有待釐清。彰化竹塘一間瓦斯行起火。（圖／民視新聞翻攝）幸好大部分瓦斯桶是空桶。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／驚險！彰化竹塘瓦斯行起火 烈焰沖天駭人畫面曝 更多民視新聞報導一票人都中招！韓國出境新規「這1物」禁托運 網驚：上個月帶沒事最新／基隆南榮公墓濺血！清潔人員遭仇家猛刺 左胸中刀吐血搶救中阿蘇火山爆直升機墜毀事故 台籍乘客家屬正趕赴熊本民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
阿蘇直升機墜毀日判定"首起火山口空難"! 2失聯台人為夫妻
生活中心／綜合報導日本熊本阿蘇火山直升機墜毀事件，現在證實失聯的兩名台灣籍遊客是一對夫婦，家屬已經在昨天趕抵熊本市，日本安全運輸委員會，也派人重啟現場調查，初步判定是日本國內首起火山口空難事件。但事發第三天，目前還沒尋獲失蹤者的下落！日本新聞（01.21）：「搜救團隊坦言，他們沒有下降至火山口內的經驗，現場狀況充滿未知數。」火山口內從沒人進入過，加上氣候條件，讓日本搜救團隊，遇到重重困難，阿蘇山觀光直升機，發生墜毀事件，事發第三天，警方與消防人員，再度進行火山氣體濃度測量，預計出動直升機及無人機，展開搜尋。我國駐福岡辦事處處長陳銘俊在熊本縣阿蘇山了解日方搜救的情況。（ 圖／翻攝自李逸洋臉書）台大地質科學系教授宋聖榮說：「阿蘇火山周圍，有一個很大的陷落口，直徑將近20公里左右，這個陷落很深，8萬年前形成的，它的火山噴氣蠻嚴重的，硫化氫相當的高，對人體造成比較大的危險性，因為活火山的關係，在道路的建設性上相對比較缺少。」阿蘇中岳，是一座海拔1506公尺的活火山，機體殘骸位置在第一火山口內，近年持續有小規模噴發，高濃度的火山噴發氣體，加上地質破碎，增加搜救難度，失聯的兩名台灣遊客，是一對夫婦，家屬已經趕抵熊本市，日本安全運輸委員會，也派人重啟現場調查。主指揮官初步判定是日本首起發生在火山口的空難事故。（圖／民視新聞）主指揮官初步判定是日本首起，發生在火山口的空難事故，後續調查重點，包括事發天氣、航班安排、飛機狀況以及機長健康等，根據日媒報導，這架直升機，並沒有裝載可記錄飛行狀況的黑盒子。匠航空公司代表（01.21）：「警方與消防正攜手合作，努力展開搜救行動，公司已經暫停五處營運據點。」駐福岡辦事處處長陳銘俊，也在現場陪同家屬，期盼搜救能有進展。原文出處：阿蘇直升機墜毀日判定"首起火山口空難"! 2失聯台人為夫妻 更多民視新聞報導F-16戰機失事黑盒子 空軍證實在水深2500公尺處準備打撈詹能傑救人殉職！女兒受困喪命 母目擊對講機起火美國不會放棄台灣！前國防部官員掛保證：中共想打？沒那麼簡單民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 17則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 18 小時前 ・ 10則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 15則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 57則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 55則留言