台南國家美術館地下停車場 2/9恢復正常收費

（中央社記者張榮祥台南3日電）因應首次開展、寒假及農曆春節假期車潮，台南國家美術館籌備處今天宣布，台南國家美術館（簡稱南國美）地下停車場提前於2月9日恢復正常收費。

南國美籌備處今天指出，南國美地下停車場因系統交接與調整作業，今年1月1日至2月28日暫停收費，但相關設施調整及功能測試近日完成，且考量2月10日開展在即，寒假及春節假期人潮、車潮增加，籌備處決定營業登記證正式核發、整備作業完成後提前恢復收費。

廣告 廣告

籌備處表示，地下停車場維持全天24小時對外開放，收費標準是汽車平日每小時新台幣30元，假日每小時40元；機車是平日每次10元，假日每次20元；一般月票是汽車每月3000元，機車每月300元。

南國美前身是台南市美術館2館，建築風格前衛，早期是台南檨仔林（芒果林）區域，清領建有海東書院，日治保留北白川宮親王寢殿「御遺跡所」，1902年在北側成立台南博物館，1923年改建為台南神社，1946年變更為忠烈祠，1969年改為台南市立體育館，1991年改建為公十一地下停車場及公園，最終建成美術館。（編輯：林恕暉）1150203