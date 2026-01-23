台南國科會資安大樓凌晨起火！無人機區遭燒毀

即時中心／張英傑報導

位於台南市歸仁區國科會人工智慧產業專區的資安暨智慧科技研發大樓，在今（23）日凌晨發生火警，台南市消防局獲報後立即出動，迅速撲滅火勢。經確認，位於3樓的無人機區部分燒毀，所幸無人傷亡，至於起火原因仍有待進一步調查。

台南市消防局勤務中心在今日凌晨1時13分，接獲高鐵作業人員的報案，位於台南市歸仁區國科會人工智慧產業專區的資安暨智慧科技研發大樓發生火警。消防局迅速派出13車、35人前往灌救，該建物為6層RC結構，火勢在5分鐘內迅速被撲滅。

經確認，位於3樓的無人機區部分燒毀，燃燒面積約3平方公尺，所幸無人傷亡，至於起火原因仍有待進一步調查。

