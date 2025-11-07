台南國際同濟會拜會中華日報社

台南國際同濟會七日在會長郭懿慈（右四）、輔導會長王志庸（左二）的帶領下，拜會中華日報社由副社長黃秋儒（左三）代表接待。（記者蔣謙正攝）

記者蔣謙正∕台南報導

長年致力「照顧兒童、關懷弱勢」的台南國際同濟會，七日在會長郭懿慈、輔導會長王志庸的帶領下，偕同前總會長蘇文彬及會職幹部一行人前往中華日報社拜會，由副社長黃秋儒親自接待，雙方進行意見交流，相談甚歡，未來將攜手合作，透過媒體平台多報導社團的善心義舉，傳播社會光明面。

副社長黃秋儒表示，中華日報即將邁入八十週年，於民國三十五年二月創刊是台灣第一家民營媒體，歷經不同階段轉型，一０九年歷經電子報、中華新聞雲改版後，點閱率百萬成長，報社也全力進行網媒轉型，並與大學產學合作及出版書籍等，以開創媒體新紀元。

台南會輔導會長王志庸說，他極為肯定中華日報是對台南貢獻良多的平面媒體，始終保持純淨真實的報風，尤其對大台南地區不計成本，提供充足的版面，作詳實的報導，也感謝中華日報對國際同濟會的諸多報導。

王志庸表示，台南國際同濟會是五十年前由創會會長施啟賢推動成立，是全台第四個也是澎嘉南區第一個成立的同濟會，創會宗旨是關懷兒童、扶助弱勢，長期來以來全體會員無私奉獻，默默在行善。

郭懿慈會長則說，她去年上任後，以積極踏實的行動做社福，深入偏遠學校推動知識工程、認養貧困兒童、頒發兒童圓夢獎學金等，奠定台南同濟會「照顧兒童、第一優先」的標竿，僅僅一年的時間，包括組織工作、社福公益、教育訓練及會務行政均被總會評鑑為超優的「４金Ｋ」，並榮獲「特別傑出分會獎」。

前總會長蘇文彬是台南知名婦產科醫師，行醫五十年，參加同濟會則有三十年的時間，對於愛心公益長期出錢出力。日後將努力行銷讓大家知道同濟會做的善行義舉，召募更多社會菁英加入同濟會。