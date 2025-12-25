台南國際音樂交流 日本新銳女子樂團Faulieu. 新營獻唱

本土天團玖壹壹將擔任「台南好young耶誕跨年系列活動」－南瀛草地音樂會壓軸嘉賓。（圖：南市府提供）

2026台南市耶誕跨年系列活動－南瀛草地音樂會12月27日在新營南瀛綠都心隆重登場，溪南、溪北在地知名歌手演唱動聽歌曲外，更有影視歌三棲的瑤瑤郭書瑤帶來新作品、情歌王子林隆璇演唱經典情歌、日本新銳女子樂團Faulieu.帶來可愛又細膩的演出，本土天團玖壹壹更擔任壓軸嘉賓。

黃偉哲表示，「台南好YOUNG」系列活動成功提升台南在國內外的能見度及城市品牌，耶誕跨年系列活動已連續4年邀日星演出，今年持續拓展國際音樂交流，首次邀請日籍藝人登上新營的表演舞台，相信台南的美食、水果、伴手禮能讓日本新銳女子樂團Faulieu.留下美好的台灣印象。

黃偉哲指出，去年擔綱12月31日跨年後壓軸的本土天團玖壹壹，魅力嗨翻全場，團員洋蔥當場跟市長許願今年還要再來台南系列活動擔任演唱嘉賓，他當場允諾，而今年他也兌現承諾將玖壹壹邀請來新營表演，今年玖壹壹精心準備了9首歌，要讓新營民眾一起嗨翻天。

瑤瑤主演的《何百芮的地獄戀曲》喜劇戲劇將於明年在Netflix及八大戲劇台等平台播出，影視歌三棲的喜歡她除了帶來觀眾熟悉的歌曲外，也精心準備新歌曲，此外，甜美小公主張羽靚、療癒美聲吳汶芳、影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰、華語金曲獎「最受歡迎新人」的林亭翰將與父親林隆璇同台演出。

南市府提醒，活動當日下午5點10分至演唱結束期間，中正路（民治路-南瀛綠都心地下停車場入口處）的機慢車道，將彈性管制作為行人徒步區，請用路人留意。會場周邊停車資訊、搭乘火車/高鐵民眾，如欲轉乘公車等資訊，請上台南好young FB官方粉絲帳號、運轉台南好交通FB官方粉絲帳號查詢。（陳婉玲報導）