台南國8便道慘烈3車事故！2人夾車內1人雙腿變形

情況一度相當棘手危險！國道8號東向便道今（9日）中午發生嚴重追撞，警消、拖吊業者獲報趕抵後，發現是3輛車追撞，其中一輛水肥車嚴重變形，2人受困，其中1人雙腿變形。

車禍現場。 （圖／取自台南道路救援張家班line群）

據「台南道路救援張家班」群組的資訊，事發的確切時間在今天上午11點半左右，地點在國8東向4.2km外側便道與南133線的交叉口，獲報後迅速派遣安定分隊9人4車趕往。

車禍現場。 （圖／取自台南道路救援張家班line群）

警消趕抵後發現狀況相當嚴重，一共3輛車撞成一團，車體嚴重損毀、零件四散一地，其中1輛水肥車的車頭擠壓變形，駕駛跟乘客都被卡在裡面，當下立即用器材破壞車體，把人救出，其中45歲黃姓乘客的雙腿嚴重變形，50歲陳姓駕駛的右腿有擦傷，所幸2人意識都清楚，目前都在安南醫院被救治。

車禍現場。 （圖／取自台南道路救援張家班line群）

不過肇事地點經查是範圍不在國道上，是台南市警局的轄區，交通分隊當下已趕抵現場，3輛車的駕駛經檢測都沒喝酒，現場當下測繪及釐清事發的確切原因中。

車禍現場。 （圖／取自台南道路救援張家班line群）

