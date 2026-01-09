台南地底下竟藏「清代軍火庫」！百年前砲管、火槍、砲彈全出土

除鏽整理後的不明鐵器。台南市府提供



台南鐵路地下化工程，近期挖出重大考古發現！工程人員近日在台南車站後站及小東路南側工區施工時，發現一大塊嚴重鏽蝕的金屬物，經考古團隊進一步確認，竟是清代埋藏在地下的軍事武器遺留，因長年埋於土中氧化，讓原本分散的金屬器物彼此黏結，形成一整塊鏽蝕結構。

剛出土的武器鏽塊。台南市府提供

考古人員小心拆解後，陸續清理出8支大型砲管、20支小型砲管、超過2000顆砲彈，另外還有頭盔、疑似刀刃以及30支火槍槍管，數量相當驚人，現場宛如一座被埋在地底的「小型軍火庫」。

清理後的的武器鏽塊。台南市府提供

文化局指出，根據1875年《臺灣府城全圖》比對，這批武器出土地點正好位在清代府城大北門附近，而距離不遠處，就是當年的火藥庫所在地，也就是今天國立成功大學榕園一帶，位置相互呼應。

1875年《臺灣府城圖全圖》套繪。台南市府提供

而在清光緒元年（1875年），時任官員沈葆楨也在所撰〈報明臺郡城工完竣片〉記載：「又臺地向無軍裝火藥局，上年辦理防務購買洋礮、洋槍以及軍火器械等項，必須慎為存儲，方不虛糜；因於小東門內擇出空地，委員同洋匠按照洋式起造火藥局一所」，可知當時為因應防務需求，曾於小東門內興建火藥局，購置的洋砲、洋槍與軍火器械。

拆解後仍待整理的清代火砲砲管。台南市府提供

除鏽整理後的清代火砲砲管。台南市府提供

考古團隊因此推測，火藥庫與史料中所稱火藥局應為同一處設施，這次挖出的軍械，很可能就是當年從火藥庫運到大北門附近暫時存放的武器，隨著城市發展、政權更迭與軍事用途消失，這批軍械最終被掩埋於地下，直到鐵路地下化工程才重見天日。

拆解後的刀刃、槍管鐵件。台南市府提供

除鏽整理後的刀械鐵件。台南市府提供

台南市長黃偉哲表示，城市的土地本身就是歷史的載體，地方建設與文化資產保存必須同步並行，「唯有平行兼顧，才能保有城市的歷史文化底蘊，同時迎向未來發展」，重大工程中發現文化遺產，正凸顯台南深厚的歷史層次。

除鏽整理後的砲彈。台南市府提供

除鏽整理後的砲彈。台南市府提供

文化局長黃雅玲則指出，台南開發歷史悠久，地下仍可能藏有尚未被發現的文史遺跡，因此在大型工程進行前的文化資產調查，以及施工期間的考古監看，都相當重要，有助於完整保存台南的城市記憶。這也是繼上次台南挖出清代「甜蜜道路」，證明台南「全糖市」稱號名不虛傳，連道路也是甜的，但台南的道路下方不只含糖，還富含「鐵質」！

剛出土的頭盔。台南市府提供

