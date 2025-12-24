台南地政6年開發1千公頃 防洪節費兼顧城市美學

地政局實施重劃專注增闢滯洪池，促使北安重劃區景觀更美，也達標韌性環境。（地政局提供）

記者翁順利／台南報導

市府地政局統計六年來開發超過一千公頃的土地，獲得收穫不僅增加公共設施的取得，也節省可觀的土地徵收費用，建置十二公頃的滯洪池，滯洪量體容量將近三十三萬立方公尺，不僅有效降低地區淹水的風險，也提升景觀與休憩機能，達標環境韌性與都市美學並進的卓越成果，足以因應極端氣候與兼顧都市環境品質。

一０八年迄今，地政局已開發完成十一個公辦市地重劃區及區段徵收區合計四百公頃的土地開發，取得公共設施面積一百二十九公頃、開闢公園二十八座，共節省土地徵收費用達二百四十一億元，同時在開發工程中，導入防洪減災設計，得以增加可貴的滯洪池設施，兼具產業與生活並重的發展策略。

地政局近七年投入六十七億餘元，改善農水路，完成一七四三公里農路及二二六公里水路修繕，改善總長度相當於四點七條中山高速公路，大幅提升農民耕作與通行安全。同時地政局推動學甲區大灣及官田社子農村社區土地重劃，結合農村文化、公共設施建設與豐富生活機能，打造農村宜居新願景。

展望未來，地政局將持續推動二十二個公辦市地重劃區及區段徵收區，約六六二公頃的土地開發案，以創新治理與專業規劃，提升環境品質，活化土地利用。