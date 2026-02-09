台南地方傳醞釀換妃？王世堅直言不可能：賴清德會幫陳亭妃助選

民進黨台南市長黨內初選，最終由立委陳亭妃勝出，有消息傳出黨內新潮流系不滿，打算醞釀「換妃」。對此，從初選就一路力挺陳亭妃的立委王世堅，今（9）日上午到台中市黨部，陪同英系市議員登記初選，被問到「換妃」議題，王世堅強調這是完全不可能的事情，林俊憲願賭服輸，並相信總統兼黨主席賴清德會在公忙之餘，找時間南下幫陳亭妃助選。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

民進黨立委王世堅，莊瑞雄今日前往台中市黨部，陪同8位英系市議員參選人，進行黨內初選登記，會後接受媒體聯訪。有媒體問到，雖然民進黨日前已經確定提名陳亭妃選台南市長，不過林俊憲仍與市議長邱莉莉合體掛看板，引發地方「換妃」之說，這部分怎麼看？

對此，王世堅語氣堅定地說，「這是完全不可能的事情！」民進黨有一定的黨紀和規矩，而且這些遊戲規則是從創黨到現在就持續遵循著，已經有40年之久。過去從未有參政黨員，在初選勝負出現後，還用其他的方式去翻轉，這是絕對不可能的。

民進黨立委陳亭妃。（資料照／中天新聞）

王世堅直言，以自己在立法院對於林俊憲的了解，林的品格操守絕對是「願賭服輸」，這是身為男子漢大丈夫的最重要的原則。

王世堅也幫緩頰，畢竟台南市長初選才剛結束沒多久，就準備要過年了，林俊憲和邱莉莉合掛看板向選民拜年，這也是人之常情，他也相信林俊憲一定會放下成見，完全支持陳亭妃。除了林俊憲之外，賴清德一定也會在公務繁忙之餘，找時間南下幫陳亭妃助選。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

最後王世堅重申，台南、台中和高雄對民進黨而言，都是非常重要的政績，過去都有亮眼表現，綠營這次是「志在必得」。

