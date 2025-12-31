台南地王換人 新光三越新天地登基

台南市中西區新光三越台南新天地店首度被評定為地王。（洪榮志攝）

台南市民國115年公告土地現值及公告地價評定通過，115年公告土地現值較114年調升4.42％，公告地價也較113年調升7.55％。其中，蟬聯長達8年的「地王」更出現變動，中西區新光三越台南新天地店以公告土地現值每平方公尺35萬元，每坪約115.7萬元，擠下舊地王新光三越中山店。

市府地政局表示，新天地店今年首度躍升為地王，主要反映商業機能與人潮結構的變化。由於該店近年營運表現亮眼，具備高度商業規模與集客效應，也帶動周邊地區商業活動與地價支撐。

相較之下，舊地王中山店則因受到鐵路地下化工程及火車站更新改建所影響，人潮逐年外移至西門商圈及南紡購物中心一帶，加上附近的南方公園商家撤離，導致該區商業活絡程度相對下降，今年評定的公告土地現值仍維持去年每平方公尺34.4萬元，每坪約114萬元。

另外，白河區與嘉義縣交界的森林區、六甲區王爺宮段保護及河川區、官田區烏山頭水庫保護及河川區、北門區蘆竹溝北面潮間帶、將軍區將軍溪流失地、學甲區行水區及龍崎區山坡地保育區等地區，因多屬自然保育、水利或生態敏感使用分區，公告土地現值及公告地價均屬相對較低。其中，公告土地現值最低為北門區蘆竹溝北面潮間帶，每平方公尺33元，每坪約109元。

至於公告地價方面，全市最高地價位於中西區中正路精華商業區臨街土地，每平方公尺7萬8800元，每坪約26萬496元；最低地價則位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，每平方公尺9元，每坪約30元。

地政局還說，此次調漲較明顯區域，集中在善化、安定、安南、七股等具有新興開發計畫的行政區，漲幅主要來自南科FG區段徵收、北安商業區市地重劃、草湖（一）自辦市地重劃、七股科技工業區等重點開發區域。