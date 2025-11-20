台南垃圾偷倒高雄山區 逮8人
高雄市繼「大峽谷」後，又見垃圾山。燕巢區、田寮區3處山坡地接連爆發台南垃圾遭惡意棄置案，橋頭地檢署19、20日指揮專案小組連續2天搜索台南、高雄3家清運公司，發現不肖業者以高雄岡山茶行作為集會據點，拘提8位涉案人到案，經檢察官複訊後，認定引導濫倒垃圾的男子蘇邦誠涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》犯嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，並持續擴大偵辦中。
高雄市議會國民黨團對此痛批，不論是大寮非法處置廢棄物案，還是田寮垃圾山事件，都凸顯高市府無力監管來自外縣市的廢棄物，未積極處理、嚴格取締的代價，就是讓不肖業者不惜路途遙遠也要來高雄傾倒、堆置廢棄物，呼籲高市府應建立完整廢棄物流向管理制度、吹哨者獎勵與保護制度，杜絕惡意傾倒問題一再發生。
高雄市長陳其邁則強硬回應，目前檢警已掌握特定犯罪對象與共犯，高市府將會嚴查嚴辦、絕不寬貸，並強調「一個都跑不掉」，一定會除惡務盡，嚴懲違反亂紀的行為。
橋檢調查，目前共3處遭非法棄置台南地區垃圾，包括高雄燕巢區金山里埤底巷達183公噸，還有燕巢區金山國小附近山坡地、田寮區高41線道旁山坡地，各被堆置數十公噸，共數百公噸的家用垃圾，在10月底、11月初分批濫倒高雄山區，嚴重影響在地居民生活品質。
高市環保局前天傍晚獲報田寮區濫倒垃圾堆置狀況，立刻趕到現場，出動大型機具協助清運，工作人員忙著移除垃圾、清潔消毒，還得小心以免摔落陡峭山坡。在地居民們則是氣憤表示，就因為不肖業者一時貪圖方便，造成環境惡臭，還要動員大批人員來善後，真的有夠惡質。
專案小組19、20日兵分多路至台南、高雄，搜索包括貿毅、勗瑞、侑鴻等環保清運公司，以及岡山某茶行等處，並傳喚、拘提8人到案，發現不肖業者以高雄岡山區大仁北路的茶行作為集會據點，並查扣曳引車、賓士車各1輛。
檢方複訊後，認為被告蘇邦誠涉犯《廢清法》、組織犯罪等罪犯嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。據悉，蘇受委託負責開賓士車引領業者載垃圾上山，並在傾倒現場把風。
橋檢檢察長張春暉指出，橋檢密集強勢查緝環保犯罪，近期偵辦和山光電案、大樹區統嶺段案、美濃區案、燕巢、田寮等案件，共羈押20人，扣押數十台重型機具、曳引拖車，掃蕩廢棄物幕後核心犯罪集團。
